Tıkanan lavaboyu merdiven altı ürünle açmak isterken canından oluyordu

Avşar, üzerindeki elbiseleri hızla çıkarmak istediğini ancak bu sırada çocuklarının kendisine dokunduğunu, bu nedenle hem kızının hem de oğlunun ellerinde ve ayaklarında yanıklar oluştuğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hemen soğuk suyun altında bir süre bekledim. Ambulans geldi ve hastaneye kaldırıldım. Kızım da hastanede bir gece kaldı. İnsanlar ne olursa olsun kesinlikle böyle şeylere aldanıp, bunlarla uğraşmasın. Böyle bir durumda artık konunun ustası kimse onu çağırırım."

- "O havanın solunmaması gerekiyor"

Avşar'ı tedavi eden Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Turan da hastanın evde lavabo açmaya çalışırken ürünün patlaması nedeniyle acil şekilde getirildiğini anlattı.

Turan, "Nalburdan aldığı malzemeyi lavaboya uyguladıktan sonra bir anda ciddi bir patlamayla karşılaşıyor. Elbiseleri olmasına rağmen ciltte yanık ve tahribat meydana geliyor. Babasını kurtarmaya çalışan oğlu ve kızı da yine cilt lezyonlarıyla bize geldi. Hastanın bize geldiğinde durumu bayağı kötüydü. Ortada ağır bir tablo vardı. Kimyasal lezyonları temizledikten sonra bakıma aldık. Şu an durumunun daha iyiye gitmesi için uğraşıyoruz." şeklinde konuştu.