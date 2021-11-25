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Tıkanan su giderinden altın çıktı: Aramadık yer bırakmamış, helal malmış

25.11.2021 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tıkalı bir su giderini açmak için çağrılan su tesisatçı, tıkalı boruda bulduğu çeyrek altınlı bilekliği sahibine teslim ederek örnek bir davranışa imza attı. Borudan çıkan çeyrek altınlı bilekliğin bir yıl önce düşürüldüğü öğrenildi. Seyyar su tesisatı tamirciliği yapan Sefa Kayacık, ''Müşterim olan kadın, altının hediye olduğunu ve bir yıldır aramadık yer bırakmadığını söyleyerek, teşekkür etti. Helal malmış, sahibini bulduğum için çok mutluyum" dedi.

Tıkanan su giderinden altın çıktı: Aramadık yer bırakmamış, helal malmış

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyyar su tesisatı tamirciliği yapan 28 yaşındaki Sefa Kayacık, Fatih Mahallesi’nde bir müşterisinin kapanan su borusunun tamiratı için müşterisinin evine gitti. Zemin katta oturan müşterisi gider borusunun tıkalı olduğu için, evde su taşmaları olduğunu söyledi.

Sefa Kayacık kılavuz Kanal açma makinesiyle, kanalda kapalı olan yeri tespit edip, kanal borusunu kırarak, makine ile temizlemeye başladı. Makine ile temizlerken, makinenin ağzına çeyrek altınlı bilekliği fark etti. Duruma oldukça şaşıran Kayacık, bilekliği temizledikten sonra 10 dairelik apartmanın kapılarını teker teker çaldığını anlatarak, "Apartman sakinlerine 'Kanala kaçmış, her hangi bir kayıp eşyanız var mı?' diye sordum. Hiç kimse kayıp bir eşyası olduğunu söylemedi. En son olarak zemin katta oturan ve beni boruyu temizlemem için çağıran müşterime 'Kayıp bir şeyiniz var mı? dedim. Oda bir yıl önce çeyrek altın kaybettiğini söyledi.

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''HELAL MALMIŞ''

Nasıldı diye sordum, oda borudan çıkan bileklikli çeyrek altını tarif etti ben de 'Alın bu sizin helal malmış' diyerek sahibine teslim ettim. Müşterim olan kadın, altının hediye olduğunu ve bir yıldır aramadık yer bırakmadığını söyleyerek, teşekkür etti. Helal malmış, sahibini bulduğum için çok mutluyum" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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