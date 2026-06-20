Tıkanmış gideri açmak için tesisatçıya gerek yok! 2 malzeme yetiyor

Duş ve lavabo giderlerinin tıkanması, evlerde en sık karşılaşılan tesisat problemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Saç, sabun kalıntıları ve kir birikimi zamanla suyun akışını engelleyerek kötü kokulara ve su birikintilerine yol açabiliyor. Uzmanlar ise bu sorunu çözmek için pahalı kimyasallara veya profesyonel yardıma her zaman ihtiyaç olmadığını belirtiyor.

2 MALZEME YETİYOR

Banyo ürünleri şirketi yöneticisi Brian Toward, karbonat ve beyaz sirkenin birlikte kullanıldığında etkili bir temizlik sağlayabildiğini söylüyor. Bu iki malzemenin oluşturduğu kimyasal reaksiyonun, boruların içinde biriken kir ve yağ kalıntılarını gevşetmeye yardımcı olduğu ifade ediliyor.

Uzmanın önerisine göre ilk olarak yaklaşık yarım su bardağı karbonat doğrudan gider deliğine dökülüyor. Gider ağzı dar ise bir huni kullanılması işlemi kolaylaştırabiliyor.

Ardından yarım su bardağı beyaz sirke karbonatın üzerine ekleniyor. Bu aşamada oluşan köpürme ve kabarcıklanma, karbonat ile sirkenin tepkimeye girdiğini gösteriyor. Uzmanlar, bu reaksiyonun boru içindeki kalıntıların çözülmesine yardımcı olduğunu belirtiyor.

EN AZ 30 DAKİKA BEKLEYİN

Karışımın en az 30 dakika bekletilmesi tavsiye ediliyor. Daha inatçı tıkanıklıklarda ise birkaç saat ya da gece boyunca bekletmenin daha etkili sonuç verebileceği ifade ediliyor. Bu süreçte gider kapağının kapatılması, oluşan etkinin boru içinde yoğunlaşmasını sağlayabiliyor.

Son aşamada ise kaynar su kullanılıyor. Kaynatılan su dikkatlice giderden dökülerek gevşeyen kirlerin ve kalıntıların borudan uzaklaştırılması sağlanıyor. Böylece giderin daha rahat akması ve kötü kokuların azalması hedefleniyor.

Uzmanlar, bu yöntemin hafif ve orta düzeydeki tıkanıklıklarda işe yarayabileceğini ancak suyun hiç gitmediği veya sık sık tekrarlayan tıkanıklıklarda profesyonel destek alınması gerektiğini hatırlatıyor. Ayrıca kaynar suyun PVC gibi bazı hassas boru sistemlerinde zarar verebileceği için dikkatli kullanılması öneriliyor.