Tıkanmış giderleri tesisatçıya gerek kalmadan evdeki bu malzeme ile dakikalar içinde açın

Banyo ürünleri uzmanı Brian Toward, tıkanan duş giderlerini açmak için iki temel mutfak malzemesinin birlikte kullanılabileceğini belirtiyor. Uzmana göre bu yöntem, kimyasal bir reaksiyon oluşturarak gider içinde basınç yaratıyor ve biriken kirin çözülmesine yardımcı oluyor.

KARBONAT VE SİRKE İLE DOĞAL ÇÖZÜM

Uzmanın önerdiği yöntem karbonat ve beyaz sirke kullanımı. Bu iki malzeme birlikte kullanıldığında köpürme ve gaz oluşumu meydana geliyor. Bu reaksiyonun boru içindeki birikintileri gevşeterek tıkanıklığı açabileceği ifade ediliyor.

Brian Toward, yöntemin oldukça basit olduğunu belirterek şu adımları paylaşıyor:

1. Karbonatı dökün

Yarım su bardağı karbonat doğrudan giderin içine dökülmeli. Gider ağzı küçükse bir huni kullanılarak malzemenin boruya doğrudan ulaşması sağlanmalı.

2. Sirkeyi ekleyin

Karbonatın üzerine yarım su bardağı beyaz sirke döküldüğünde anında köpürme ve kabarma başlıyor. Bu reaksiyon, boru içinde biriken kirin çözülmesine yardımcı oluyor.

3. Bir süre bekletin

Karışımın en az 30 dakika bekletilmesi öneriliyor. Daha inatçı tıkanıklıklarda birkaç saat ya da gece boyunca bekletmek daha etkili sonuç verebiliyor. Gider kapağının kapatılması, reaksiyonun aşağı doğru etkisini artırabiliyor.

4. Sıcak suyla durulayın

Bekleme süresi tamamlandıktan sonra kaynar su dikkatlice gidere dökülerek boru içindeki gevşeyen kirlerin temizlenmesi sağlanıyor.

Uzmanlara göre bu yöntem, duş giderlerinde sık görülen tıkanıklıkların giderilmesinde etkili olabiliyor ve kimyasal ürünlere veya tesisatçı çağırmaya gerek kalmadan pratik bir çözüm sunuyor. Ancak daha ciddi tıkanıklıklarda profesyonel destek alınması gerektiği de belirtiliyor.