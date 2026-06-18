KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Tıkanmış giderleri tesisatçıya gerek kalmadan evdeki bu malzeme ile dakikalar içinde açın

Duş giderinin aniden tıkanması ve kötü kokunun yayılması birçok kişinin karşılaştığı can sıkıcı bir ev problemi olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre, tesisatçı çağırmaya gerek kalmadan evde bulunan basit malzemelerle bu sorun kısa sürede çözülebilirsiniz. Hem maliyetsiz hem de son derece pratik!

Tıkanmış giderleri tesisatçıya gerek kalmadan evdeki bu malzeme ile dakikalar içinde açın
Gökçen Kökden

Banyo ürünleri uzmanı Brian Toward, tıkanan duş giderlerini açmak için iki temel mutfak malzemesinin birlikte kullanılabileceğini belirtiyor. Uzmana göre bu yöntem, kimyasal bir reaksiyon oluşturarak gider içinde basınç yaratıyor ve biriken kirin çözülmesine yardımcı oluyor.

KARBONAT VE SİRKE İLE DOĞAL ÇÖZÜM

Uzmanın önerdiği yöntem karbonat ve beyaz sirke kullanımı. Bu iki malzeme birlikte kullanıldığında köpürme ve gaz oluşumu meydana geliyor. Bu reaksiyonun boru içindeki birikintileri gevşeterek tıkanıklığı açabileceği ifade ediliyor.

Brian Toward, yöntemin oldukça basit olduğunu belirterek şu adımları paylaşıyor:

1. Karbonatı dökün

Yarım su bardağı karbonat doğrudan giderin içine dökülmeli. Gider ağzı küçükse bir huni kullanılarak malzemenin boruya doğrudan ulaşması sağlanmalı.

2. Sirkeyi ekleyin

Karbonatın üzerine yarım su bardağı beyaz sirke döküldüğünde anında köpürme ve kabarma başlıyor. Bu reaksiyon, boru içinde biriken kirin çözülmesine yardımcı oluyor.

3. Bir süre bekletin

Karışımın en az 30 dakika bekletilmesi öneriliyor. Daha inatçı tıkanıklıklarda birkaç saat ya da gece boyunca bekletmek daha etkili sonuç verebiliyor. Gider kapağının kapatılması, reaksiyonun aşağı doğru etkisini artırabiliyor.

4. Sıcak suyla durulayın

Bekleme süresi tamamlandıktan sonra kaynar su dikkatlice gidere dökülerek boru içindeki gevşeyen kirlerin temizlenmesi sağlanıyor.

Uzmanlara göre bu yöntem, duş giderlerinde sık görülen tıkanıklıkların giderilmesinde etkili olabiliyor ve kimyasal ürünlere veya tesisatçı çağırmaya gerek kalmadan pratik bir çözüm sunuyor. Ancak daha ciddi tıkanıklıklarda profesyonel destek alınması gerektiği de belirtiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahçe sulamanın en doğru saati belli oldu! Bitkileri coşturuyorBahçe sulamanın en doğru saati belli oldu! Bitkileri coşturuyor
Bahçede istenmeyen otları bir gecede yok ediyorBahçede istenmeyen otları bir gecede yok ediyor

Anahtar Kelimeler:
temizlik yöntem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.