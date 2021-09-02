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TikTok, 2020'de en çok indirilen uygulama oldu

02.09.2021 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD merkezli dijital analiz şirketi App Annie'nin verilerine göre TikTok 2020 yılında Facebook Messenger'ı geride bırakarak en çok indirilen uygulama oldu.

TikTok, 2020'de en çok indirilen uygulama oldu

ABD merkezli dijital analiz şirketi App Annie'nin verilerine göre TikTok 2020 yılında Facebook Messenger'ı geride bırakarak en çok indirilen uygulama oldu.

TikTok aynı zamanda sıralamada ilk beşte yer alan ve Facebook'un sahip olmadığı tek uygulama.

WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger ve Facebook listede ilk sıralarda yer alan diğer uygulamalar.

2018 yılından beri Facebook'un sahip olduğu uygulamalar en çok indirilen uygulamalar sıralamasının üstlerinde yer alıyor.

Çin merkezli ByteDance şirketinin sahip olduğu TikTok, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefi haline geldikten sonra dünya çapında daha da popüler olmuştu.

Trump'ın uygulamayı ulusal güvenliğe bir tehdit olarak açıklamasının ardından ByteDance, dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi Oracle ve perakende devi Walmart ile bir anlaşmaya varmıştı.

TikTok'un ABD'de yasaklanmasının önüne geçmek için ABD'li şirketler Oracle ve Walmart, ByteDance'ın yüzde 20 hissesini satın alacak, böylece TikTok'un Amerikan operasyonunu yürütecekti.

Ancak Joe Biden'ın ABD Başkanı olmasıyla TikTok'un yasaklanması ihtimali ortadan kalkınca, bu anlaşma da rafa kalktı.

Öte yandan TikTok da geçen hafta, diğer birçok uygulama gibi 24 saat içinde silinen hikayeleri devreye sokacağını açıkladı.

Snapchat, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta da benzer bir uygulama var.

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