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  4. TikTok canlı yayınında "Küfür edeceğim şimdi" diyerek sert çıkmıştı! Serdar Ortaç eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile aşk mı yaşıyor? Sessizliğini bozdu

TikTok canlı yayınında "Küfür edeceğim şimdi" diyerek sert çıkmıştı! Serdar Ortaç eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile aşk mı yaşıyor? Sessizliğini bozdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.02.2024 11:12 | Son Güncelleme:
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Son dönemde TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e kaptırdığı iddia edilmişti. İkili birlikte açtıkları canlı yayında samimi sohbetleri ile dikkat çekmişti. Serdar Ortaç hakkında çıkan aşk iddialarına yanıt gecikmedi.

Dillere pelesenk olan şarkıları ve sempatik tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç son dönemde özel hayatıyla gündemde.

Son olarak eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile adı anılan Ortaç'ın Taşdelen ile birlikte açtıkları TikTok canlı yayını sosyal medyada gündem oldu. Taşdelen'le canlı yayında samimi bir şekilde sohbet eden Ortaç, ona karşı olan ilgisinden bahsetti.

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"İnanıyorum aşkı bulacağım ben. Henüz evde kalmış gibi hissetmiyorum Serdar Bey" diyen Çağla Taşdelen'e Serdar Ortaç, "Benden iyisi mi var? Bilemiyorum aslında... Şimdi küfür edeceğim halen dahaSerdar Bey'le devam et sen. Makyajsız botoksuz Çağla gibi kız seviyorum" dedi.

Serdar Ortaç'ın bu samimi konuşmalarından sonra ikilinin aşk yaşadığı iddia edildi. Aramızda Kalmasın sunucularından Yelda Kırçuval ise Serdar Ortaç'a ulaştı ve aşk iddialarını sordu.

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Serdar Ortaç açıklama olarak sadece 'Yok. Yeldacım doğru değil.' ifadelerini kullandı.

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Müge Dağıstanlı ise Ortaç'ın bu açıklamasından sonra 'Olmamış. Sana böyle söylüyor. Almamış ışığı elektriği. Enerjisi de düşmüş' dedi.

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O DA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Çağla Taşdelen de çıkan haberlere sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Taşdelen; “Günlerdir bu haberleri umursamıyordum sadece gülüp geçiyordum. Sabah uyanıp kendimi Tv’de görünce artık bu kadarına pes dedim. Biri de çıkıp haberin doğruluğunu araştıralım demez mi?”

”Serdar Ortaç’ı Tiktok yayınları haricinde hayatımda görmedim. Çıkan haberler asılsızdır!” ifadelerini kullandı.

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