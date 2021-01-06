TikTok damga vurdu: İşte Aralık 2020'de en fazla gelir elde eden uygulamalar!

Sosyal medya uygulamaları son zamanlarda oldukça popüler. Bu uygulamalar, popüler oldukça elde ettikleri geliri de artırıyorlar. Peki uygulamalar ne kadar kazanıyor? Bu soruya yanıt verebilecek bir rapor, Sensor Tower isimli bir araştırma şirketi tarafından yayınlandı. Rapor ile Aralık 2020'nin en fazla gelir elde eden mobil uygulamaları açıklandı.

EN FAZLA GELİR TİKTOK'UN

TikTok, tahmini verilerle oluşturulan rapora göre, 142 milyon dolar gelir elde ederek en fazla gelir eden oyun dışı uygulama oldu. TikTok aktarılan verilere bakılırsa aynı dönemin bir önceki yılına göre gelirini 3.3 kat artırdı. Gelirin yüzde 86'sı uygulamanın ana vatanı Çin'den gelirken, yüzde 7'si ABD'den elde edildi. TikTok'un en çok gelir elde ettiği üçüncü ülke ise Türkiye oldu. TikTok gelirinin yüzde 2'sini Türkiye'den kazandı. TikTok'u ise 95 milyon dolarlık gelir ile Google'ın video platformu YouTube takip etti. Yani YouTube en çok gelir eden ikinci oyun dışı uygulama konumunda.

YOUTUBE'DA BÜYÜK ARTIŞ

Asıl ilginç olan kısım YouTube'un bir önceki yıla kıyasla yaşadığı artış. Çünkü rapora göre YouTube Aralık 2019'a kıyayla gelirlerini yüzde 57 oranında artırdı. Toplam gelirin yüzde 52'si ABD'den, yüzde 13'ü ise Japonya'dan sağlandı. Ayrıca raporda Aralık 2020'de App Store'da en fazla gelir elde eden uygulamalar ve Google Play Store'da en fazla gelir elde uygulamalar da yer aldı. Son olarak bu iki listenin resmi mağazalar aracılığıyla oluşturulduğunu, alternatif mağazalardan alınan verilerin listeye yansımadığını belirtelim.