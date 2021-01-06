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TikTok damga vurdu: İşte Aralık 2020'de en fazla gelir elde eden uygulamalar!

06.01.2021 15:52 | Son Güncelleme:
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TikTok damga vurdu: İşte Aralık 2020'de en fazla gelir elde eden uygulamalar!

Aralık 2020'nin en fazla gelir elde eden uygulamaları ortaya çıktı. Sensor Tower tarafından oluşturulan rapora göre Türkiye'de de faaliyet gösteren TikTok, Aralık 2020'nin en fazla gelir elde eden uygulaması oldu.

Sosyal medya uygulamaları son zamanlarda oldukça popüler. Bu uygulamalar, popüler oldukça elde ettikleri geliri de artırıyorlar. Peki uygulamalar ne kadar kazanıyor? Bu soruya yanıt verebilecek bir rapor, Sensor Tower isimli bir araştırma şirketi tarafından yayınlandı. Rapor ile Aralık 2020'nin en fazla gelir elde eden mobil uygulamaları açıklandı.

EN FAZLA GELİR TİKTOK'UN

TikTok, tahmini verilerle oluşturulan rapora göre, 142 milyon dolar gelir elde ederek en fazla gelir eden oyun dışı uygulama oldu. TikTok aktarılan verilere bakılırsa aynı dönemin bir önceki yılına göre gelirini 3.3 kat artırdı. Gelirin yüzde 86'sı uygulamanın ana vatanı Çin'den gelirken, yüzde 7'si ABD'den elde edildi. TikTok'un en çok gelir elde ettiği üçüncü ülke ise Türkiye oldu. TikTok gelirinin yüzde 2'sini Türkiye'den kazandı. TikTok'u ise 95 milyon dolarlık gelir ile Google'ın video platformu YouTube takip etti. Yani YouTube en çok gelir eden ikinci oyun dışı uygulama konumunda.

YOUTUBE'DA BÜYÜK ARTIŞ

Asıl ilginç olan kısım YouTube'un bir önceki yıla kıyasla yaşadığı artış. Çünkü rapora göre YouTube Aralık 2019'a kıyayla gelirlerini yüzde 57 oranında artırdı. Toplam gelirin yüzde 52'si ABD'den, yüzde 13'ü ise Japonya'dan sağlandı. Ayrıca raporda Aralık 2020'de App Store'da en fazla gelir elde eden uygulamalar ve Google Play Store'da en fazla gelir elde uygulamalar da yer aldı. Son olarak bu iki listenin resmi mağazalar aracılığıyla oluşturulduğunu, alternatif mağazalardan alınan verilerin listeye yansımadığını belirtelim.

Aralık 2020 en fazla gelir elde eden uygulamalar

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ARALIK 2020'DE EN FAZLA GELİR ELDE EDEN UYGULAMALAR

  • TikTok
  • YouTube
  • Tinder
  • Disney+
  • Tencent Video
  • Piccoma
  • Google One
  • iQIYI
  • Line
  • BIGO LIVE

ARALIK 2020'DE APP STORE'DA EN FAZLA GELİR ELDE EDEN UYGULAMALAR

  • TikTok
  • YouTube
  • Tinder
  • Tencent Video
  • Disney+
  • iQIYI
  • Netflix
  • Piccoma
  • Youku
  • QQ Music

ARALIK 2020'DE PLAY STORE'DA EN FAZLA GELİR ELDE EDEN UYGULAMALAR

Google Play Store için yapılan sıralamada gördüğünüz üzere TikTok yer almıyor. Bunun nedeni ise Çin'deki kısıtlamalar. Zira Google Mobil Servisleri, Çin'de yasak olduğu için kullanılamıyor. Bu yüzden Çin'deki kullanıcılar, TikTok'a Google Play Store üzerinden değil, alternatif mağazalar aracılığıyla erişebiliyor. Bu yüzden resmi mağazayı dikkate alan listenin lideri Google One oluyor.

  • Google One
  • Disney+
  • Piccoma
  • LINE
  • Twicth
  • BIGO LIVE
  • Pandora
  • Tinder
  • LINE Manga
  • HBO Max
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