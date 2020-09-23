TikTok dolaşıma giren intihar videosuyla ilgili açıklama yaptı: Arkasında dark web var

TikTok'ta geçtiğimiz günlerde dolaşıma giren intihar videosuyla ilgili sosyal medya platformundan bir açıklama geldi. ABD'de yaşayan bir adamın Facebook canlı yayınında silahını ateşleyerek intihar etmesini içeren video Instagram, Facebook ve TikTok gibi platformlarda dolaşıma girmişti. Özellikle de TikTok'ta bu görüntüler başka videoların içine gizlenmişti. Başka görüntülerle başlayan bir videoda daha sonra intihar anı gözüküyordu. Bu yüzden kullanıcılar izlememeleri için video konusunda birbirine uyarılarda bulundu; ailelere ise çocuklarını bir süre sosyal medyadan uzak tutmaları gerektiği salık verildi. TikTok ise konuyla ilgili yaptığı araştırmanın ardından bu videonun dolaşıma girmesinden ötürü dark web (karanlık ağ) ile ilişkili birtakım grupları sorumlu tuttu. TikTok Avrupa'nın hükümet ilişkileri ve kamu politikasından sorumlu olan direktörü Theo Bertram yaptığı açıklamada, "Araştırmalarımız sonucunda 'dark web'de yer alan kimi grupların TikTok dahil olmak üzere sosyal medya platformlarına bu videoyu yaymak için baskın yapmayı plandıklarını bulduk" dedi.