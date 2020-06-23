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TikTok, HAYTAP ile işbirliği yapıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.06.2020 11:18 | Son Güncelleme

TikTok ve HAYTAP işbirliğiyle hayvana şiddet içeren potansiyel içeriklerin platformdan hızlı bir şekilde kaldırılması için özel bir iletişim kanalı oluşturuluyor.

TikTok, HAYTAP ile işbirliği yapıyor

TikTok’un topluluk kurallarında hayvana şiddeti içeren her türlü içeriğin yasak olduğu açıkça belirtiliyor ve şiddet içeriklerinin platformda yer almasına izin verilmiyor. TikTok, sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yaparak topluluk kurallarını daha iyi uygulayabilmeyi hedefliyor.

HAYVANLARA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EDECEKLER

TikTok, 2008 yılında kurulan ve Türkiye’nin en kapsamlı hayvan hakları kuruluşu olan HAYTAP’la bir araya gelerek HAYTAP’la işbirliği yapan ilk dijital platform oldu. TikTok, hayvanları kötü muamele ve şiddetten korumaya çalışan bir organizasyon olan HAYTAP’la birlikte hareket ederek hayvanlara yönelik şiddetin yer aldığı içeriklerle mücadele etmeyi ve platformdan uzak tutmayı amaçlıyor.

Bu işbirliği aynı zamanda TikTok’un doğanın bir parçası olan tüylü dostlarımızın; yaşadığımız gezegen ve çevre üzerindeki pozitif etkisiyle yeni nesle ilham verme ve onları teşvik etme misyonunu da destekliyor. 

'HEYECAN DUYUYORUZ'

Tiktok sözcüsü konuyla ilgili fikirlerini şöyle paylaştı; “TikTok’ta en önemli önceliğimiz güvenli ve pozitif bir uygulama ortamı yaratmak. Platformumuzu ve kullanıcılarımızı güvende tutmak için daha da fazlasını yapmamıza yardımcı olan; anında ve doğrudan geri bildirim almak için açık kanallarımızla, kullanıcılarımızın her zaman yanındayız. TikTok’ta küresel topluluğumuz ve  bizim için çok önemli olan hayvanlara yönelik kötü muamele konusunda farkındalığı artırmak için HAYTAP ile ortaklık kurmaktan heyecan duyuyoruz.”

HAYTAP başkanı Ahmet Kemal Şenpolat da bu konuyla ilgili şöyle konuştu;“HAYTAP olarak TikTok ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğiyle hayvanlara kötü muamele yapılan görüntüleri dijital platformlarda paylaşarak popüler olmaya çalışan kitlenin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu içeriklerin henüz yayılmadan platformdan hızlıca kaldırılması için gereken çalışmaları birlikte yapacağız. TikTok bu konuda çok önemli bir adım attı ve sağduyulu bir yaklaşım sergiledi. TikTok’a bu dayanışma için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz”

HAYTAP ayrıca hayvan haklarının ihlali konusunda kamuoyunun farkındalığını artırmak ve onları hayvanları ve doğal yaşam alanlarını koruma çalışmaları hakkında bilgilendirmek için resmi TikTok hesabı @haytapofficial üzerinden kısa videolar paylaşacak.

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