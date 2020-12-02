KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. TikTok'ta paylaştı! Ter dökmeden nevresim örtüsünü değiştirmenin formülü

TikTok'ta paylaştı! Ter dökmeden nevresim örtüsünü değiştirmenin formülü

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bir nevresim örtüsünü kendi başınıza değiştirmek, herkesin bildiği gibi zor bir iştir. Yorganı nevresimin içine yerleştirirken kan ter içinde kalırız. Ancak, bir anne TikTok'ta çok daha az yorucu bir numara paylaştı.

TikTok'ta paylaştı! Ter dökmeden nevresim örtüsünü değiştirmenin formülü

TikTok fenomeni Sophie Liard adındaki kadın, @thefoldinglady hesabı altında 'Bunun nasıl çalıştığını bilmiyorum ama işe yarıyor' diyerek nevresim değiştirmenin püf noktasını paylaştı.

Yorganın her bir köşesini çarşafın içine sokan kadın rulo haline getirdiği yorganı saniyeler içinde açarak yöntemin bir hayli etkili olduğunu kanıtladı.

@thefoldinglady

I don’t know how this works but it does ???? ##bed ##home ##bedroom ##duvet ##hack ##lifehack ##lifehacks

♬ Viva La Swing aka #SandoTwist by @Abiud_Sando - Mingaling 2.0

413 binin üzerinde görüntülenme ve yaklaşık 18 bin beğeni kazanan kadına, 'bu hayatımı sonsuza kadar değiştirdi' şeklinde yorumlar yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam' 30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam'
Hiç ummazdık! Hiç ummazdık!
16 Ekim 2020 Cuma günlük burç yorumları!16 Ekim 2020 Cuma günlük burç yorumları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ünlü şarkıcının acı günü! Sosyal medyadan duyurdu
Ünlü şarkıcının acı günü! Sosyal medyadan duyurdu
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya katıldı! Hikayesiyle şaşırtacak
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya katıldı! Hikayesiyle şaşırtacak
G-string gelinliğe tepki: Kim poposunu göstermek ister ki?
G-string gelinliğe tepki: Kim poposunu göstermek ister ki?
Mastürbasyon yapmak kötü bir şey mi?
Mastürbasyon yapmak kötü bir şey mi?
'Bulaşık eldiveni mi yaptınız?'
'Bulaşık eldiveni mi yaptınız?'
Süt kaymağı mucizesi!
Süt kaymağı mucizesi!
İlginizi Çekebilir
Ağdanızı erkekler yapsaydı ne hissederdiniz?
Ağdanızı erkekler yapsaydı ne hissederdiniz?
Soyundu Instagram karıştı: Buna bir son verin
Soyundu Instagram karıştı: Buna bir son verin
Buzluğa bozuk para koymayı unutmayın! Bakın neler oluyor
Buzluğa bozuk para koymayı unutmayın! Bakın neler oluyor
Paranızı cebinizde bırakan yöntem!
Paranızı cebinizde bırakan yöntem!
Biliyor musunuz? Kum saati gibiyse...
Biliyor musunuz? Kum saati gibiyse...
Nedeni belli oldu! Öpüşürken gözlerinizi kapatıyorsanız eğer...
Nedeni belli oldu! Öpüşürken gözlerinizi kapatıyorsanız eğer...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın kuralı paylaştı! Yılbaşı ağacının daha dolgun ve uzun görünmesi için...
Altın kuralı paylaştı! Yılbaşı ağacının daha dolgun ve uzun görünmesi için...
Eğer fırını bu şekilde temizlemiyorsanız dikkat!
Eğer fırını bu şekilde temizlemiyorsanız dikkat!
Tıraş köpüğünün kullanım alanlarına 'yok artık' diyeceksiniz
Hiç ummazdık!
Tepkilerin odağında! Karısı ikiz doğururken o ofise gitti
Karısı ikiz doğururken o ofise gitti
Sorun olmaktan çıkıyor! Bu çözüm duş başlığınızı kireçten arındırıyor
Sorun olmaktan çıkıyor! Bu çözüm duş başlığınızı kireçten arındırıyor
Evi süpürürken bu 9 yeri hep unutuyoruz! Meğer ne toz birikmiş
Evi süpürürken bu 9 yeri hep unutuyoruz! Meğer ne toz birikmiş
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.