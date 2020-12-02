TikTok'ta paylaştı! Ter dökmeden nevresim örtüsünü değiştirmenin formülü

TikTok fenomeni Sophie Liard adındaki kadın, @thefoldinglady hesabı altında 'Bunun nasıl çalıştığını bilmiyorum ama işe yarıyor' diyerek nevresim değiştirmenin püf noktasını paylaştı.

Yorganın her bir köşesini çarşafın içine sokan kadın rulo haline getirdiği yorganı saniyeler içinde açarak yöntemin bir hayli etkili olduğunu kanıtladı.

413 binin üzerinde görüntülenme ve yaklaşık 18 bin beğeni kazanan kadına, 'bu hayatımı sonsuza kadar değiştirdi' şeklinde yorumlar yapıldı.

