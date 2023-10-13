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    4. TikTok'tan sağlık tavsiyeleri veren doktor sahtekar çıktı! Binlerce takipçisi vardı ama... Koronavirüs karantinası sırasında başlamış

    TikTok'tan sağlık tavsiyeleri veren doktor sahtekar çıktı! Binlerce takipçisi vardı ama... Koronavirüs karantinası sırasında başlamış

    13.10.2023 10:25 | Son Güncelleme:
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    TikTok'ta binlerce kişyie sağlık ve seks konularında tüyolar veren 30 yaşındaki Dalya Karezi, doktor numarası yaparak insanları kandırma suçuyla mahkemeye çıkartıldı. TikTok'ta yaklaşık 250 bin takipçisi bulunan fenomen isim sahte diplomasını göstererek önlüklü paylaşımlarıyla koronavirüs karantinasından bu yana sağlık bilgileri veriyordu.

    Avustralya'da yaşayan 30 yaşındaki Dalya Karezi isimli bir kadın sahte isim etiketleri kullanarak kendisini sosyal medyada bir doktor olarak tanıttı ve insanlara sağlık konularında bilgilendirme yaptı. Kanser, HIV ve doğurganlık konularında insanlara yardım eden Karezi'nin insanları kandırdığı ortaya çıktı. 2019-2021 yılları arasında Dr. Karezi adıyla TikTok'ta binlerce takipçi kazanan Karezi, doktor diplomasına sahip olduğunu iddia etti ve hastalara göndermek için adının yazılı olduğu sahte mektuplar hazırladı.

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    MAHKEMEYE ÇIKARTILDI

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    11 Ekim'de Sidney'deki Downing Merkez Mahkemesinde doktor kimliğine bürünme ve tıp uzmanı gibi davranma suçunu kabul etti. Doktorluk paylaşımlarının koronavirüs pandemisi sırasında başlayan kapanmalarda işini kaybedeceğinden korkmasıyla aklına geldiğini dile getiren Karezi, iki yıl boyunca Topluluk Ceza İnfaz Kararı'na mahkum edildi ve 13.300 dolar (yaklaşık 369 bin 628 TL) para cezasına çarptırıldı.

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    tiktok Doktor Avustralya

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