TikTok'un Çin versiyonu Douyin'de 14 yaşından küçüklere sınırlama

TikTok'un milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. ByteDance'ın bir anda popülerleşen sosyal medya uygulamasının Çin versiyonu ise Douyin adını taşıyor. Douyin Çin'de oldukça popüler ve TikTok gibi çocukların da ilgisini çekmeyi başarıyor. Ancak ByteDance, hem TikTok hem de Douyin'daki çocuk kullanıcılar için kolları sıvamış durumda.

14 YAŞ ALTI KULLANICILAR İÇİN ZAMAN SINIRI

ByteDance, geçtiğimiz günlerde bir blog yazısı paylaştı. Şirket, blog yazısında Douyin olarak bilinen ve TikTok'un Çin versiyonu olan kısa video uygulamasında 14 yaşından küçük kullanıcılar için dikkat çekici bir kısıtlama kararı aldığını duyurdu. ByteDance, blog yazısında 14 yaşından küçük kullanıcılarının Douyin'de günde 40 dakika ile sınırlandırılacağını söyledi.

Şirket, 14 yaşın altındaki çocukların Douyin'e 6:00 ile 22:00 arasında erişebileceklerini, ancak uygulamayı bu pencerenin dışında kullanamayacaklarını söyledi. Kurallar, 14 yaşın altındaki "gerçek adı doğrulanmış kullanıcılar" için geçerli olacak.

ByteDance, gençlik modunda kullanıcılara sunulan içeriğin artık "ilginç popüler bilim deneyleri, müze ve galerilerdeki sergiler, ülke çapında güzel manzaralar, tarihi bilgilerin açıklamaları vb." gibi eğitim materyallerini de içereceğini söyledi.

DAHA ÖNCE BAZI ADIMLAR ATMIŞTI

Aslında atılan bu adım pek de şaşırtıcı sayılmaz. Çünkü Çin hükümeti, Çinli gençlerin internette geçirdikleri süreyi azaltmaya odaklandı. Örneğin geçtiğimiz ay, 18 yaşından küçük Çinli vatandaşların sadece cuma günleri, hafta sonları ve tatil günlerinde 20.00 – 21.00 saatleri arasında çevrimiçi oyun oynamasına izin veren yeni kurallar açıklandı.

Ayrıca yetkililer, oyun şirketlerini ve Douyin gibi platformları tüm kullanıcıları için gerçek isim tanımlaması kullanmaya yönlendirdi.

