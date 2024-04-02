TikTok'un yeni çılgın flört yöntemi viral oluyor! Hayatını değiştiren uygulamayı böyle anlattı... "Sonsuza kadar onun aklında kalacaksın"

Avustralyalı sosyal medya fenomeni Pheveya yöntemi ilk olarak eski sevgilisinin üzerinde denediğini ve başarılı olmasına garip bir şekilde şaşırdığını söyledi. Eski sevgilisinin Cavoodles cinsi köpekleri çok sevdiğini fark ettiğini söyleyen Pheveya, "Eski sevgilimle onlar hakkında o kadar çok konuştum ki, ne zaman bir Cavoodle görse aklına beni getirirdi" dedi. Hatta konuşmalarını sosyal medyadaki paylaşımlarla da desteklediğini söyleyen genç kadın ona sürekli olarak Cavoodle videoları attığını ifade etti.

Bir şeyi kendine özgü hale getirmenin ve insanların seni onunla ilişkilendirmesini sağlamanın, insanların aklına daha fazla yerleşmene yardımcı olduğunu ve flört ederken erkeklerin sürekli seni düşünmesini sağladığını iddia eden Phevaya, "Gittiği herhangi bir yerde ya da Cavoodle konusu açıldığında devamlı olarak aklına benim geldiğimi söyledi. Asla aklından beni çıkartamayacak" dedi.

Pheveya'nın flört tavsiyesi basit olarak evcil hayvandan filme kadar herhangi bir şeyi kendinize özgü hale getirmenizi ve konuyu sürekli olarak dinlendirmenizi, böylece insanların sizi o şeyle ilişkilendirmeye başlamasını tavsiye ediyor.

Yeni biriyle çıkarken ya da bir erkekle ilk konuşma aşamasındayken, bu konuyu o kadar sık gündeme getirin ki, sizi düşünmeden bu konuyla karşılaşamaz. Fenomen isim, "Bu yöntemi hoşunuza gidecek bir çocuk üzerinde kullanırsanız sonsuza kadar onun kafasının içinde sıkışıp kalırsınız." ifadelerini kullandı.