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TikTok'un yeni trendi! Bu kadınların yaşı şaşkına çeviriyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yaşlarına rağmen genç görünümleriyle şaşkına çeviren kadınlar, TikTok'ta yeni bir akım başlattı. 'Yaşımı tahmin et' akımını başlatan ise 31 yaşındaki bir çocuk annesi Kerina Wang.

TikTok'un yeni trendi! Bu kadınların yaşı şaşkına çeviriyor

Yaşa meydan okuyan görünümleriyle dikkat çeken kadınlar, gerçekte kaç yaşında olduklarını açıkladıktan sonra TikTok kullanıcılarını şaşkına çeviriyor.

15

'Yaşımı tahmin et' akımını başlatan Kerina Wang, 'takipçilerinin kaç yaşındasın?' sorusuna 'yaşımı tahmin edin' diye cevap verdi. 20 ve 19 yaş cevapları gelince, Wang 31 yaşında olduğunu açıkladı. Genç kadın böylece bir akımın da başlamasına neden oldu.

Dünyanın her yerindeki TikTok kullanıcıları, Kerina gibi yaşlarının tahmin edilmesini istedi. İşte gerçek yaşlarıyla şaşkına çeviren kadınlar...

SİZCE ONLAR KAÇ YAŞINDA?

Çizgisiz yüzüyle Ayana Noni'yi 20'li yaşlarındaki biri ile karıştırmak kolay ancak Noni 47 yaşında.

35

Valeria Lipovetsky de genellikle genç birileriyle karıştırılıyor. Ancak 30 yaşında 3 çocuk annesi olduğunu söylediğinde şaşkına çeviriyor.

36

Connie, 47 yaşında, takipçileri tarafından hala 25 yaşındaki biriyle karıştırılıyor.

37

Pürüzsüz cildi ve çizgisiz özellikleriyle Pepper Pachuchai, 20'li yaşlarında sanılıyor. Ancak 50. yaşına yaklaştığını açıkladığında hayranlarını şok etti.

38

Bu TikTok kullanıcısının 36. yaş gününü kutladığına inanmak zor.

39

Mint Faery, takipçilerinden yaşını tahmin etmelerini istedi ve çoğu 20'li yaşları tercih etti. Ama aslında neredeyse 40 yaşında.

40

Ve insanlar bu çarpıcı kadının aslında 72 olduğuna inanmayı reddettiler.

41

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