TikTok ve WeChat: ABD, Çin politikasıyla 'küresel internet' devrine son mu verecek?

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "temiz" bir internet istediğini söylemesinin gerisinde, Çin etkisini ve Çinli şirketleri ABD'nin internet dünyasından dışlama niyeti var.

Ancak bu adımın internetin küresel olma niteliğini tartışmaya açmasından endişe ediliyor.

"Splinternet" (Bölünmüş internet) terimi, Çin'le ve son zamanlarda Rusya'yla ilgili konuşmaları süslüyor. Bu kavram, internetin doğasındaki küresel olma niteliğinin artık sona ereceği düşüncesini temsil ediyor.

İnsanların internette bulabileceklerini kontrol etmek isteyen hükümetler için bu kendi internetine sahip olmak demek.

Bir ülkenin kendi internetinin çevresine duvar örmesine en iyi örnek Çin Güvenlik Seddi. Çin'de Google arama motoru ya da Facebook'a erişmeniz mümkün değil.

Burada asıl şaşırtıcı olan, ABD'nin de Çin'in açtığı yolu izlemesi olur. "Çin merkezli uygulamalar virüs üretiyor, propaganda ve yanlış bilgi yayıyor" diyen Pompeo'nun sözlerinin karşılığının bu olduğuna yönelik eleştiriler şimdiden mevcut.

Pompeo "güvenilmez" olarak tanımladığı bu uygulamaları ABD'deki mobil uygulama mağazalarından kaldırmanın peşinde olduğunu söyledi.