TikTok yepyeni müzikler ile kullanıcıları çekecek

TikTok, bu anlaşma sayesinde Epitaph ve Sub Top gibi platformlardan kendi müzik kütüphanesine birçok yeni şarkı getirecek. Böylece çok daha keyifli bir uygulamanın önü açılmış olacak.

Geçtiğimiz dönemlerde Deezer, Instagram ve Spotify gibi platformlarla anlaşmalar yapıp müzik kütüphanesinden şarkıları kullanıcılarına sunan şirket, bu sefer işi daha da ilerletmiş oldu.

Snapchat’in CEO’su Evan Spiegel, TikTok platformunu çok beğendiği ve hayranlıkla takip ettiğini ifade etmişti. Çin merkezli TikTok’un benzersiz bir potansiyeli olduğu söylenmiş ve birçok kişi için adeta vazgeçilmez olduğu ifade edilmişti.

Spapchat CEO’su Spiegel, “Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanların yeteneklerini sergilediği içerikler, durum paylaşılan içeriklerden daha fazla ilgi çekiyor” diyerek düşüncesini açık açık ortaya koydu. Rakamlara bakıldığında TikTok, 2019 yılında Instagram’dan daha fazla kullanıcı tarafından tercih edilmişti. Sizce TikTok platformu ilerleyen yıllarda daha çok talep görecek mi?

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