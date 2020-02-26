Timsah yiyen kaplumbağalar Ormanya'da bakıma alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yaban hayvanlarını koruma çalışmaları kapsamında sosyal medyada egzotik kaplumbağa satışı yapan kişileri takibe aldı. Yapılan incelemelerde internet üzerinden nesli tükenen 8’i timsah yiyen (alligator tortoise), 4’ü mahmuzlu (sulcata tortoise) olmak üzere 12 kaplumbağayı satmak isteyen bir kişiyi belirlendi. Ekipler, sosyal medyada satış ilanı veren kişiye kendini müşteri olarak tanıtarak pazarlık yapmaya başladı. Yapılan pazarlık sonucunda ekipler 16 bin 400 lira karşılığında anlaşma sağlayarak, görüşmek istedi. Buluşma sırasında satışı yapılmaya çalışılan hayvanların yurda giriş belgeleri ve faturaları ibraz edilmeyince kaplumbağalara el konuldu. Yasadışı hayvan ticareti yapan kişi hakkında idari işlem başlatılarak 7 bin 667 TL idari para cezası uygulanırken, el konulan kaplumbağalar bakım ve tedavileri için Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Avrupa’nın en büyük doğal yaşan parkı Ormanya’ya getirildi.

Ele geçirilen hayvanların şu anda rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz, "Sosyal medyada yasadışı yollarla satışı yapılmaya çalışılan kaplumbağalar Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince yapılan operasyonla ele geçirildi. Bunun akabinde kaplumbağalar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan rehabilitasyon merkezine getirilerek tedavi altına alındı. Bizler hemen karantina sürecine başladık. Hayvanların ilk izleme ve rehabilitasyon süreci çalışmaları hala devam ediyor. Şu anda gıda takviyeleri ve kalsiyum, vitamin gibi takviyeleri yapılıyor" dedi.