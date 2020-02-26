HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Timsah yiyen kaplumbağalar Ormanya'da bakıma alındı

Timsah yiyen kaplumbağalar Ormanya'da bakıma alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 12:59 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sosyal medyada yasa dışı yollarla satışa çıkarılan ve yurda giriş belgeleri bulunmayan 8’i timsah yiyen (alligator tortoise), 4’ü mahmuzlu (sulcata tortoise) olmak üzere 12 kaplumbağaya el konuldu. Timsahlar, Kocaeli’de bulunan doğal yaşam parkı Ormanya’ya getirilerek bakım ve tedaviye alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yaban hayvanlarını koruma çalışmaları kapsamında sosyal medyada egzotik kaplumbağa satışı yapan kişileri takibe aldı. Yapılan incelemelerde internet üzerinden nesli tükenen 8’i timsah yiyen (alligator tortoise), 4’ü mahmuzlu (sulcata tortoise) olmak üzere 12 kaplumbağayı satmak isteyen bir kişiyi belirlendi. Ekipler, sosyal medyada satış ilanı veren kişiye kendini müşteri olarak tanıtarak pazarlık yapmaya başladı. Yapılan pazarlık sonucunda ekipler 16 bin 400 lira karşılığında anlaşma sağlayarak, görüşmek istedi. Buluşma sırasında satışı yapılmaya çalışılan hayvanların yurda giriş belgeleri ve faturaları ibraz edilmeyince kaplumbağalara el konuldu. Yasadışı hayvan ticareti yapan kişi hakkında idari işlem başlatılarak 7 bin 667 TL idari para cezası uygulanırken, el konulan kaplumbağalar bakım ve tedavileri için Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Avrupa’nın en büyük doğal yaşan parkı Ormanya’ya getirildi.

Ele geçirilen hayvanların şu anda rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz, "Sosyal medyada yasadışı yollarla satışı yapılmaya çalışılan kaplumbağalar Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince yapılan operasyonla ele geçirildi. Bunun akabinde kaplumbağalar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan rehabilitasyon merkezine getirilerek tedavi altına alındı. Bizler hemen karantina sürecine başladık. Hayvanların ilk izleme ve rehabilitasyon süreci çalışmaları hala devam ediyor. Şu anda gıda takviyeleri ve kalsiyum, vitamin gibi takviyeleri yapılıyor" dedi.

'HABİTATLARINA UYGUN BARINAKLARDA SERGİLENECEKLER'

Ele geçirilen kaplumbağaların tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından ziyaretçilerle buluşacaklarını belirten Özyılmaz şöyle konuştu:

"Şu anda 8 timsah sırtlı kaplumbağamız var. Bu kaplumbağaların özellikleri Amerika kıtasında ve Meksika Körfezi nehir ekosisteminde yaşamaları, nesli tükenmekte olan bir tür oldukları için son derece önem arz ediyorlar. Bu tür etobur bir tür. Bu nedenle et takviyeli ürünler veriyoruz. Bu kaplumbağaların sırtı dikenli olduğu için kaplumbağa dünyasında ‘Kaplumbağaların dinozoru’ olarak bilinmekte. 90 kiloya ulaşan ağırlıkları ile 200 yıla kadar yaşayabiliyorlar. 4 adet de Afrika Mahmuzlu kaplumbağası getirildi. Bunlar da doğada 50 kilo ağırlığa ve 70-80 yıl ömre sahipler. Bunların karantina ve rehabilitasyon süreci tamamlandıktan sonra çocuk bahçesi bölümünde habitatlarına uygun barınaklara yerleştirilerek ziyaretçilerimizle buluşacaklar."

'ELE GEÇİRİLMESEYDİLER ÖLECEKLERDİ'

Sosyal medyada bu tür hayvan satışlarının çok sık yapıldığını söyleyen Özyılmaz, "Bakanlığımızın yaptığı bu başarılı operasyonla ele geçirilmeseydiler muhtemelen uygun olmayan şartlarda ve refah seviyelerine uygun olmayan ortamlarda bakılacakları için öleceklerdi. Bu nedenle bu hayvanlar için son derece önemli bir operasyon" diye konuştu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Programda öyle bir gafa imza attı ki... Programda öyle bir gafa imza attı ki...
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldiİran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
1/
Anahtar Kelimeler:
timsah yiyen kaplumbağa Ormanya

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsle ilgili en korkutucu açıklama: Hazırlıklı olun

Koronavirüsle ilgili en korkutucu açıklama: Hazırlıklı olun

Instagram'daki itirafı şok etkisi yarattı: Tecavüze uğradım

Instagram'daki itirafı şok etkisi yarattı: Tecavüze uğradım

Ünlü yarışmacı Survivor'a veda etti!

Ünlü yarışmacı Survivor'a veda etti!

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Yolcular Ankara'da karantinaya alınmıştı! Açıklama geldi

Yolcular Ankara'da karantinaya alınmıştı! Açıklama geldi

Ankara'da "virüs" temizliği

Ankara'da "virüs" temizliği

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Manisa'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Koronavirüse tedavi müjdesi bir Türk'ten geldi

Koronavirüse tedavi müjdesi bir Türk'ten geldi

Meteoroloji uyardı! Yurdu etkisi altına alacak

Meteoroloji uyardı! Yurdu etkisi altına alacak

Diğer Haberler
İran'a ait uçak, vatandaşlarını almak için Ankara'ya indi

İran'a ait uçak Ankara'ya indi

İran'dan gelen 142 kişi için karantina süreci başladı

İran'dan gelen 142 kişi için karantina süreci başladı

Fatih'te linç girişimi! Elinde sopa, yarı çıplak bir şekilde kadına saldırdı

Elinde sopa, yarı çıplak bir şekilde kadına saldırdı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Başka boyutları da var

Flaş İdlib açıklaması: Başka boyutları da var

Silivri'de dehşet anları! İki öğrenci yaralandı

Dehşet anları! Anbean görüntülendi

Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili soruşturmada flaş gelişme

Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili soruşturmada flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.