Tinder eşleşme için büyük kolaylık sağlayacak

Tinder tarafından geliştirilen özelliğin ismi müzik modu olacak. Spotify işbirliğiyle gelen bu yeni özellik karşınızdaki kişiyi çok daha yakından tanımanızı sağlıyor. En popüler arkadaşlık uygulamaları içerisinde yer alan Tinder bu yeni özellik ile birlikte eşleşme ihtimalinin yükseleceğini düşünüyor.

Tinder tarafından yapılan açıklamalarda kullanıcıların Spotify hesaplarına bağlanarak en favori müziklerini kendi profilinde paylaşması sağlanıyor. Böylece kullanıcılar sizin profilinize baktığında aynı zamanda favori şarkılarınızı görebiliyor. İsterlerse bu şarkıları dinleyip sizinle eşleşebiliyor.

Uygulama özellikle Z kuşağı kullanıcılarının yüzde 40 gibi bir bölümünün favori şarkılarını profillerine eklediğini açıkladı. Profilinde beğendiği müzikleri paylaşanlar yüzde 10 oranında daha fazla eşleşme kazanıyor. Böylece partner bulma arayışları çok daha kısa bir süre içerisinde sonuçlanıyor.

Tinder yeni özelliği eşleşme ihtimali artırırken aynı zamanda renkli bir profil kazanmanızı sağlayabilir. Tinder özellikle son dönemlerde yaptığı yenilikler sayesinde TikTok ve Instagram gibi bir platform haline dönüştü.

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