Tıpta çığır açan gelişme! Belden aşağısı felçli üç hasta yürümeye başladı

Omurilik kordonuna yerleştirilen elektrik pediyle hastaların yeniden yürüyebilmesi sağlandı.

Uzmanlar, omurilik zedelenmesinin yaşandığı bölgenin altına yerleştirilen cihaz sayesinde, beyin ve bacaklar arasındaki kaybolmuş sinyal alışverişini yeniden sağlanabildi.

Louisville Üniversitesi'ndeki araştırmayı yürüten ABD'li bilim insanları, elde ettikleri sonuçları iki ayrı tıp dergisinde yayımladı.

Yöntemin uygulandığı hastalardan biri bu teknoloji sayesinde hayatının değiştiğini ifade ediyor.

Florida eyaletinden 23 yaşındaki Kelly Thomas, aylarca süren ve rehabilitasyon ile de desteklenen bu yeni yöntemin uygulandığı iki hastadan biriydi.

Thomas, "Bu araştırmaya katılmak kesinlikle hayatımı değiştirdi. Araba kazası sonrası kalmadığını düşündüğüm umudu yeniden canlandırdı" dedi.

23 yaşındaki felçli genç kadın ilk adımlarını şöyle anlattı:

"İlk kez kendi adımlarımı attığım gün, iyileşme sürecimde, hiç unutmayacağım bir duygusal dönüm noktasıydı. Bir an yardımla yürüyordum sonra onlar durdular ve ben yürümeye devam edebildim. İnsan vücudunun araştırma ve teknoloji yardımıyla başarabilecekleri gerçekten inanılmaz"