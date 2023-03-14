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  4. Tır alev topuna döndü: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Tır alev topuna döndü: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

14.03.2023 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde tır alev topuna döndü. Tırdan yükselen alevler otoyol kenarındaki ağaçlara sıçradı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, İstanbul istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Tır alev topuna döndü: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde iplik yüklü tırın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Otoyolun Akyazı kesimi Vakıf Köprüsü yakınlarında S.S. (49) idaresindeki iplik yüklü tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek dorseyi ayırdı. Kısa sürede büyüyen yangını, sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü.

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Söndürme çalışmaları nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlandı. Yangın sonucu dorse, kullanılamaz hale geldi. (AA)

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