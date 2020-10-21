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TIR bariyerlere devrildi, D-130'da trafik kilitlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2020 23:13 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan konteyner yüklü TIR, bariyerlere devrildi. Kaza nedeniyle D-130 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

TIR bariyerlere devrildi, D-130'da trafik kilitlendi

Kaza, akşam saatlerinde D-130 kar yolu Kullar Köprüsü üzerinde meydana geldi. Ramazan Altınsoy yönetimindeki konteyner yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Yaklaşık 30 metre boyunca yol kenarında bulunan bariyerlere sürterek ilerleyen TIR, bariyerlerin üzerine devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralanan sürücü Ramazan Altınsoy’u araçtan çıkardı. Yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza nedeniyle D-130 kara yolu İzmit istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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