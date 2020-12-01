Tıraş köpüğünün kullanım alanlarına 'yok artık' diyeceksiniz

Temizlik söz konusu olunca yaratıcılıkta sınır yok! Tıpkı bir dejavu gibi tekrarlanan ev temizliği için bazı kestirmeleri hep birlikte keşfettik. Bütçe dostu ve ev yapımı temizlik ürünleri ile daha az kimyasala maruz kalmayı başardık. Bitti mi? Tabii ki hayır! Şimdi sıra beylerde. Korkmayın, ellerine süpürgeyi toz bezini verip "sıra sende" demiyoruz. Sadece tıraş köpüklerine ihtiyacımız var.

1. MAKYAJ LEKELERİNİ KOLAYCA ÇIKARIN

Makyajınızı silmeyi unuttuğunuzu bembeyaz tişörtün yakasına bulaşan fondöten lekesinden fark etmenin değeri paha biçilemezdir, değil mi? Hele ruj lekeleri! Artık üzülmeyin, lekeyi fark eder etmez üzerine tıraş kremi sıkıp biraz bekletin. Yıkadıktan sonra lekeden eser kalmadığını göreceksiniz.

2. HALI VE DÖŞEMELERDEKİ LEKELERDEN KURTULUN

Tıpkı kıyafetler gibi halılar ve döşemelerdeki lekeler için de tıraş kremini tercih edebilirsiniz. Araba koltukları için bile! Tıraş kremini lekenin üzerine sıkıp biraz bekletin. Krem kuruduktan sonra nemli bir bezle silip isterseniz süpürün.

3. AYNALARDAKİ SU LEKELERİNE VE BUHARA VEDA EDİN

Aynalardaki su lekeleri mi yoksa makyajınızı yapmak üzereyken buğulu bir ayna ile karşılaşmak mı daha can sıkıcı bilemiyoruz ama ikisinin de çözümü aynı: Tıraş kremi. Duş sonrası aynaların buğulanmasını önlemek için bir miktar tıraş kremini aynaya yayarak nemli bir sünger ile silebilirsiniz. Bu küçük hileyi gözlük camları ve duş kabinleri için de uygulayabilirsiniz.