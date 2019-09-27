HABER

TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 17:08 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Çine ilçesinde, TIR'ın arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü Hasan Şahin (45), yaşamını yitirdi.

TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Bahattin ALBAYRAK/ÇİNE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Çine ilçesinde, TIR'ın arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü Hasan Şahin (45), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Kuruköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Hasan Şahin yönetimindeki 09 C 3255 plakalı motosiklete, henüz plakası ve şoförünün kimliği belirlenemeyen TIR arkadan çarptı. TIR şoförü kaza yerinden uzaklaşırken, motosiklet sürücüsü Hasan Şahin öldü. Kaza yerine gelen Şahin'in yakınları, ölüm haberiyle sinir krizi geçirdi. Kaçan TIR şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Şahin'in cesedi, morga kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü öldüTIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü öldüTIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü öldüTIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Deprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştı Deprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştı
PTT’de silahlı soygun yapan şüpheli adliyedePTT’de silahlı soygun yapan şüpheli adliyede
Niğde'de 8 kaçak göçmen yakalandıNiğde'de 8 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

Deprem paylaşımı! 'Okkalı bir küfrü...'

Deprem paylaşımı! 'Okkalı bir küfrü...'

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da öğretmenlerin istifa ettiğini duyan veliler, okul önüne koştu

Haberi duyan veliler okula koştu

Yolcu treninin yaşlı kadına çarpma anının görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.