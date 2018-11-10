TIR'ın çarptığı otomobil hurdaya döndü: Anne öldü, oğlu yaralı

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde TIR önünde giden otomobile çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki Neşe Delioğlu hayatını kaybetti, oğlu Şenol Delioğlu ağır yaralandı.
Kaza, dün gece TEM otoyolunun Ergene dinlenme tesisleri mevkiinde meydana geldi. Seyithan Selen yönetimindeki 34 JM 4946 plakalı TIR, aynı yöne giden Şenol Delioğlu yönetimindeki 39 BG 329 plakalı otomobile çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Şenol Delioğlu ve annesi Neşe Delioğlu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan anne ve oğlu, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Neşe Delioğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından TIR şoförü Seyithan Selen, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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