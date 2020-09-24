Tırnak batması tedavisi evde yapılabilir mi? İşte tırnak batması tedavisinde kalıcı çözüm

Batık tırnak tedavisi kolay değildir. Tırnak batmasının tedavisi evde ya da maniküristler tarafından yapılmamalıdır. Tırnak batması konusunda Uzman olan doktorlar tarafından yapılması daha doğru olacaktır. Maniküristler tarafından kuaförlerde zorlanarak çıkarılmaya çalışılan batık tırnak enfeksiyon eklenmesi ile çok komplike bir hal alabilir.

TIRNAK BATMASI İLTİHAPLANIP ENFEKSİYON OLUŞTURURSA NE YAPMAK GEREKİR?

Bölgenin baskıdan kurtulmasını sağlamak ve doktorunuzun vereceği ilaç tedavisi tırnak batması iltihabının tamamen geçmesinde yeterli olacaktır.

TIRNAK BATMASI TEDAVİSİ KALICI MIDIR? TEKRARLAMA İHTİMALİ VAR MIDIR?

Tırnak batması tedavisi özel bir cerrahi uygulamadır. Bu tedaviyi bilen bir hekim tarafından uygulanmalıdır. Doktorunuz tarafından uygulanan tedavi sonrasında tırnak batması tamamen iyileşecektir. Ancak daha sonrasında uygulanması muhtemel hatalar veya genetik yatkınlık sebebi ile tekrar etmemesi konusunda kesin bilgi verilemez.

TIRNAK BATMASI KREMLE TEDAVİ EDİLİR Mİ?

Krem uygulanan tırnak kenarlarında cilt tahammülü azalacağından batma ihtimalini artırabilir. Bu nedenle bir uzmana danışmanızı ve batık tırnak aşamasına göre tedavi uygulanmasını öneriyoruz.