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Tırnak batması tedavisi evde yapılabilir mi? İşte tırnak batması tedavisinde kalıcı çözüm

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.09.2020 10:45 | Son Güncelleme

Tırnak batması tedavisi ile ilgili bilgi veren Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayfer Aydın, evde yapılan tel tedavisi ile ilgili uyarıda bulunarak, evde yapılan uygulamaların tırnak batmasını daha komplike hale getirerek tedaviyi zorlaştırabileceğini söyledi. İşte, Tırnak batmasının tedavisi evde yapılır mı? Tırnak batmasında tel uygulamasını evde yapmak mümkün mü? sorularının yanıtı ve tırnak batması tedavisi için evde yapılabilecek uygulamalar...

Tırnak batması tedavisi evde yapılabilir mi? İşte tırnak batması tedavisinde kalıcı çözüm

Batık tırnak tedavisi kolay değildir. Tırnak batmasının tedavisi evde ya da maniküristler tarafından yapılmamalıdır. Tırnak batması konusunda Uzman olan doktorlar tarafından yapılması daha doğru olacaktır. Maniküristler tarafından kuaförlerde zorlanarak çıkarılmaya çalışılan batık tırnak enfeksiyon eklenmesi ile çok komplike bir hal alabilir.

TIRNAK BATMASI İLTİHAPLANIP ENFEKSİYON OLUŞTURURSA NE YAPMAK GEREKİR?

Bölgenin baskıdan kurtulmasını sağlamak ve doktorunuzun vereceği ilaç tedavisi tırnak batması iltihabının tamamen geçmesinde yeterli olacaktır.

TIRNAK BATMASI TEDAVİSİ KALICI MIDIR? TEKRARLAMA İHTİMALİ VAR MIDIR?

Tırnak batması tedavisi özel bir cerrahi uygulamadır. Bu tedaviyi bilen bir hekim tarafından uygulanmalıdır. Doktorunuz tarafından uygulanan tedavi sonrasında tırnak batması tamamen iyileşecektir. Ancak daha sonrasında uygulanması muhtemel hatalar veya genetik yatkınlık sebebi ile tekrar etmemesi konusunda kesin bilgi verilemez.

TIRNAK BATMASI KREMLE TEDAVİ EDİLİR Mİ?

Krem uygulanan tırnak kenarlarında cilt tahammülü azalacağından batma ihtimalini artırabilir. Bu nedenle bir uzmana danışmanızı ve batık tırnak aşamasına göre tedavi uygulanmasını öneriyoruz.

EL TIRNAKLARINDA DA TIRNAK BATMASI OLUR MU?

Ayak bölgesinde sık karşılaşmamıza rağmen elde de tırnaklarında da batık gelişmesi mümkündür.

TIRNAK BATMASI TEDAVİSİ AĞRILI BİR İŞLEM MİDİR?

Tırnak batması tedavisi acısız bir işlemdir. İleri düzey tırnak batması veya tel uygulaması yapılmasına rağmen cevap alınamamış hastalarda uygulanan tırnak yatağı revizyonu işlemi sırasında da lokal anestezi uygulanmaktadır. Böylelikle herhangi bir acı ağrı hissedilmez. İşlem sonrasında hasta ağrısız acısız bir şekilde batık kısımda çıkarıldığı için geldiğinden çok daha rahatlamış bir şekilde normal hayatına dönebilir.

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