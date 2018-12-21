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Tırnak deyip geçmeyin! Ojemizin rengi kadar tırnaklarımızdan gelen işaretlere de dikkat etmeliyiz

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
BAKIM HABERLERİ  | 21.12.2018 14:50 | Son Güncelleme

Küresel oje pazarının 2024 yılına kadar 15.55 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilirken hiç tırnaklarınızın sağlığınız hakkında ipuçları verebileceğini düşündünüz mü? Günümüzde tırnaklar çoğunlukla vücudumuzun tamamen estetik bir özelliği olarak görülse de birçok sağlık probleminin de aynası olabileceğini unutmayın. Sizin için tırnaklarınızın renginin, dokusunun ve diğer özelliklerinin içsel sağlık sorunlarınızı nasıl yansıtabildiğini içeren bir makale hazırladık.

Tırnak deyip geçmeyin! Ojemizin rengi kadar tırnaklarımızdan gelen işaretlere de dikkat etmeliyiz

TIRNAKLARINIZIN RENGİ

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  1. Çoğu durumda, sarı tırnaklar mantar enfeksiyonunu gösterir. Zaman içinde tedavi edilmezse, bu durum kötüleşebilir ve tırnaklarınız yeşilimsi bir renk tonu bile alabilir. Sarı rengin diğer olası nedenleri arasında yaşlanma, sigara içmenin neden olduğu akciğer sorunları ve düşük kaliteli akrilik tırnakların sık kullanımı yer alabilir.

  2. Üstünde pembe bir şerit olan beyaz tırnaklar konjestif kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, diyabet ve hepatit ya da siroz gibi bazı karaciğer problemlerinin belirtisi olabilir.

  3. Tırnaklarınız aşırı derecede soluksa, muhtemelen kanın parmaklarınızın ucuna ulaşmasını engelleyen bir beslenme bozukluğu veya dolaşım probleminiz vardır. Şiddetli vakalarda bu, kanınızda anemiye veya demir eksikliğine yol açabilir.

  4. Koyu kırmızı tırnaklar, kalp hastalığınızın olduğunu gösterir. Kızarıklık, tırnaklarınızın ve tırnaklarınızın kenarlarına uzanırsa, bu lupus adı verilen bir otoimmün hastalık belirtisi olabilir.

  5. Mavimsi veya mor tırnaklar genellikle vücudunuzun yeterli oksijen almaması anlamına gelir. Diğer olası nedenler arasında kalp sorunları ve amfizem ve kronik bronşit gibi akciğer sorunları vardır.

  • Tırnaklarınızın diğer renkleri çeşitli sağlık problemlerinin bir işareti olabilir. Örneğin tırnaklarınız kahverengi olduğunda, bu bir tiroid hastalığı veya beslenme probleminiz olduğunu gösterebilir. Gri renkli tırnaklar genellikle antimalaryal haplar gibi bazı reçeteli ilaçların alınmasıyla oluşur.

    • TIRNAKLARINIZI DOKUSU

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    1. Kuru ve buruşuk tırnaklar da A, C vitaminleri ve ayrıca Biotin olarak da bilinen B7 vitamini eksikliğini gösterebilir. Bu tırnak probleminin bir başka olası nedeni de oje çıkarıcısının aşırı kullanımıdır.

    2. Dikey çizgiler genellikle yüzünüzdeki kırışıklıklar gibi normal yaşlanma belirtileridir. Ancak, genç yaşta daha belirgin hale gelirlerse, bu B12 vitamini veya magnezyum eksikliğinden muzdarip olduğunuz anlamına gelebilir.

    3. Yatay çizgiler doğrudan bir travma sonucudur. Birden fazla çizgi varsa kızıl, zatürre gibi yüksek ateşli ciddi bir hastalığın işareti olabilir.

    4. Tırnak çukuru, sedef hastalığı, egzama ve dermatit gibi cilt problemlerini gösterebilir. Ayrıca eklemleri etkileyen bir hastalık olan inflamatuar artrit de dahil olmak üzere bağ dokusu bozukluklarının erken bir belirtisi olabilir.

    TIRNAK BÜYÜMESİ

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    1. Kaşık tırnaklar vücudunuz çok fazla demir ürettiği zaman ortaya çıkan bir bozukluk olan hemokromatozun bir belirtisi olabilir. Ayrıca demir eksikliği anemisi, kalp hastalığı ve zayıf kan dolaşımı ile ilişkilidir.

    2. Tırnakların parmak ucuna doğru genişlemesi- kıvrılması, genellikle akciğer hastalığından kaynaklanan kanınızdaki düşük oksijenin bir göstergesi olabilir. Çomak tırnak ayrıca karaciğer veya böbrek hastalığı, kalp problemleri, inflamatuar barsak hastalığı ve AIDS ile de ilişkili olabilir.

  • Yataklarından ayrılan çiviler genellikle hipertiroidizmi gösterir; bu, tiroid bezinizin vücudunuza çok fazla hormon saldığı bir durumdur. Gevşek tırnaklar aynı zamanda bir organ enfeksiyonu, sedef hastalığı, zayıf kan dolaşımı ile ilgili olabilir.

    • DİĞER TIRNAK ÖZELLİKLERİ

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    1. Tırnaktaki koyu çizgiler tehlikeli bir cilt kanseri türü olan subungual melanomun bir belirtisi olabilir. Bu yüzden bu çizgiler tırnaklarınızda herhangi bir acıya yol açmasa bile, onları fark ettikten sonra hemen doktora görünmelisiniz.

    2. Çoğu kişi tırnaktaki beyaz çizgilerin kalsiyum eksikliğinden kaynaklandığını düşünür, bu aslında doğru değildir. Tırnaklarınızdaki beyaz renk değişimleri genellikle protein içermeyen dengesiz bir diyete işaret eder.

    3. Tırnak etrafındaki kırmızı, kabarık bir cilt, genellikle tırnak katının iltihaplanmasını gösterir. İltihaplanmaya büyük bir şişlik eşlik ediyorsa, bu paronişi olarak adlandırılan bir enfeksiyondan kaynaklanabilir. Kırmızımsı tırnak kıvrımının diğer olası nedenleri arasında bağ dokusu hastalıkları - özellikle de lupus hastalığı bulunmaktadır.

    BONUS: EVDE TIRNAK BAKIMI NASIL YAPILIR?

    Biraz jojoba yağı, E vitamini yağı, avokado yağı, üzüm çekirdeği yağı ve tatlı badem yağını alın bir oje şişesi içinde iyice karıştırın. Bu karışımı tüm tırnaklarınıza uygulayın ve tırnaklarınızın etrafındaki deriye masaj yapın. Bu tırnak ve tırnak etlerinizi düzgün bir şekilde nemlendirmenize yardımcı olacaktır, böylece tırnaklarınızın etrafındaki cilt daha sağlıklı ve daha yumuşak olur. Yukarıda sunulan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Dolayısıyla, tırnaklarınızdaki bu değişikliklerden herhangi birini fark ettiyseniz, öncelikle herhangi bir özel tedaviye ihtiyacınız olup olmadığını öğrenmek için doktorunuza danışmayı unutmayın.


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    tırnak bakımı tırnak sağlığı

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