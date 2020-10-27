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Tırnak diplerinizdeki beyazlıklara dikkatli bakın! Baş parmağımızdaki beyazlık...

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.10.2020 14:50 | Son Güncelleme

Tırnağın dibindeki ay şeklindeki beyazlığa lunula adı veriliyor. Bu lunulaların şekillerinde, renklerinde veya büyüklüklerinde bir değişiklik olması, sağlık problemi olduğu anlamına geliyor olabilir.

Tırnak diplerinizdeki beyazlıklara dikkatli bakın! Baş parmağımızdaki beyazlık...

Tırnak diplerinizde yer alan beyazlığın rengi, şekli veya boyuttaki değişimleri sadece bir hastalığın varlığını değil, aynı zamanda hastalığa yatkınlığı da gösterebilir. Bu tür teşhisler, sorunu zamanında fark etmenize ve harekete geçmenize yardımcı olur.

Lunulaların yardımıyla sağlığınızın nasıl olduğunu anlayabilir, gerektiğinde bir uzmana başvurabilirsiniz.

PARMAKTA LUNULA DEĞİŞTİĞİNDE...

Serçe parmağımızdaki lunula, genelde en az görülen ve hatta neredeyse hiç olmayan bir yapıdır. Böbreklerin, ince bağırsağın ve kalbin çalışmasıyla ilişkilidir. Buradaki lunulanın yükselişi tansiyon yüksekliği şeklinde kendini gösterebilir.

Yüzük parmağındaki lunula üreme ve lenf benzerlerine ait çalışmaların bir göstergesi olabilir. Görülebilir hale gelmiş bir lunula sindirim sisteminde bir problemin işaretçisi olabilir.

Orta parmak beynin ve kardiyovasküler sistemin çalışmasıyla ilişkilidir. Buradaki lunulanın olmaması vasküler problemlere veya yüksek tansiyona işaret ediyor olabilir.

İşaret parmağındaki lunula bağırsak, pankreas veya kronik bazı hastalıkların sonucunda kaybolabilir ya da küçülebilir.

Baş parmağımızdaki lunula akciğerlerin ve dalağımızın işlevini yansıtır. En görülebilir olanı ve tırnağın yaklaşık yüzde 25 kadarını kaplayan lunula bu parmaktadır. Sigara içen kişilerde veya hipertansiyonu olan kişilerde ciddi şekilde küçüktür.

AŞIRI BÜYÜK LUNULA

Lunula, tırnağın üçte birini (veya daha fazlasını) işgal ettiklerinde büyük kabul edilir. Kardiyovasküler sistem, kalp atışı bozulması ve düşük tansiyon ile ilgili sorunları gösterirler.

Büyük lunula genellikle sporcularda ve mesleği fiziksel aktivite ile bağlantılı olan kişilerde bulunabilir. Bir kişi spor yapmıyor olsa da, yüksek düzeyde stres nedeniyle genişlemiş lunula görünebilir.

KÜÇÜK LUNULA

Kütikülün arkasında zar zor görülebilen küçük lunüller, düşük tansiyon ve dolaşım bozukluklarını gösterir. Bu, zayıf bir bağışıklık sisteminin, zayıf metabolizmanın veya demir ve B12 eksikliğinin bir işareti olabilir.

Lunula, tırnak plağının geri kalanından enine çizgilerle belirgin bir şekilde ayrılırsa, kan şekeri seviyelerindeki sorunları ve olası diyabet gelişimini gösterir.

HİÇ GÖRÜNMEYE LUNULA

Lunulaları kendi başınıza veya çocuğunuzun tırnaklarında bulamadıysanız panik yapmayın. Genellikle çocukların tırnaklarında görünmezler ve zamanla ortaya çıkarlar. Bazı insanlarda tırnak yapısının fizyolojik özelliklerinden dolayı hiç görünmezler.

Bununla birlikte, lunulaların aniden kaybolması, modern tıp tarafından bir dolaşım bozukluğunun semptomlarından biri olarak algılanmaktadır.

LUNULA RENGİNDE DEĞİŞİM

Gri lunula, şiddetli yorgunluk, sindirim bozuklukları ve besin emiliminde olası zorlukları gösterir.
Beyaz lunula sağlıklı ve doğaldır. Deriden birkaç ton daha açık olmalıdır.
Mor lunula, zayıf kan dolaşımının ve organlarda ve dokularda oksijen eksikliğinin bir işaretidir. Baş dönmesi ve baş ağrıları sıklıkla ortaya çıkabilir.
Pembe (kırmızı) lunula, düşük fiziksel aktivite ve akciğer problemlerini gösterebilir.
Siyah lunula, nadir ve son derece tehlikeli bir işarettir. Kural olarak, bu ağır metal zehirlenmesinin bir belirtisidir.

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