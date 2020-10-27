Tırnak diplerinizdeki beyazlıklara dikkatli bakın! Baş parmağımızdaki beyazlık...

Tırnak diplerinizde yer alan beyazlığın rengi, şekli veya boyuttaki değişimleri sadece bir hastalığın varlığını değil, aynı zamanda hastalığa yatkınlığı da gösterebilir. Bu tür teşhisler, sorunu zamanında fark etmenize ve harekete geçmenize yardımcı olur.

Lunulaların yardımıyla sağlığınızın nasıl olduğunu anlayabilir, gerektiğinde bir uzmana başvurabilirsiniz.

PARMAKTA LUNULA DEĞİŞTİĞİNDE...

Serçe parmağımızdaki lunula, genelde en az görülen ve hatta neredeyse hiç olmayan bir yapıdır. Böbreklerin, ince bağırsağın ve kalbin çalışmasıyla ilişkilidir. Buradaki lunulanın yükselişi tansiyon yüksekliği şeklinde kendini gösterebilir.

Yüzük parmağındaki lunula üreme ve lenf benzerlerine ait çalışmaların bir göstergesi olabilir. Görülebilir hale gelmiş bir lunula sindirim sisteminde bir problemin işaretçisi olabilir.

Orta parmak beynin ve kardiyovasküler sistemin çalışmasıyla ilişkilidir. Buradaki lunulanın olmaması vasküler problemlere veya yüksek tansiyona işaret ediyor olabilir.

İşaret parmağındaki lunula bağırsak, pankreas veya kronik bazı hastalıkların sonucunda kaybolabilir ya da küçülebilir.