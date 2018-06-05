KADIN

Tırnak dönüşümü viral oldu, 350 bin kişi bu anı izledi

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 05.06.2018 15:29 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde diş görünümlü tırnak çalışmasıyla gündem olan Rusya merkezli tırnak salonu Nail Sunny, bu kez de etkileyici pedikür videosuyla viral oldu. Binlerce kişinin izlediği tırnak videosuna olumlu ve olumsuz birçok yorum yapıldı.

Tırnak dönüşümü viral oldu, 350 bin kişi bu anı izledi

Daha çok yaptıkları tırnak sanatıyla gündeme gelen Nail Sunny instagram hesabı, bu kez oldukça tahrip olmuş ayak tırnağının dönüşümüyle konuşulmaya başlandı.

Tırnak teknisyeni videoda, tahrip olmuş tırnaktan önce katikülleri temizleyip tırnağı yumuşatıyor sonrasında ise ölü deriyi temizliyor.

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Tırnağa pembe bir jel koyan teknisyen tınağa şekil verip pürüzsüz bir görünüm elde ediyor. Ve mucizevi dönüşümü tamamlamadan önce, güzellik uzmanı ayak tırnaklarının üzerini süsleyip son rötuşları yapıyor.

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350 binden fazla yorum yapılan video klibe, beğenen ve beğenmeyen kişiler karşılıklı olarak yorum yaptılar.

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Birçok kişi videoyu inanılmaz ve şaşırtıcı bulurken, bazı kişiler tırnağın mantarlı olduğunu söyleyip, 'birçok insan bu salona geliyor ve bu aletler kullanılıyor. Hastalıklı tırnağa estetik bir görünüm vermeye çalışıyorsunuz. Umarız salonda bir dermatolog vardır' diye görüş bildirdiler.

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Anahtar Kelimeler:
tırnak sanatı nail art Nail Sunny tırnak dönüşümü

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