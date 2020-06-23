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Tırnak kırılması nasıl önlenir, hangi vitamin eksikliğinden kaynaklanır?

sebboy sebboy
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Tırnaklar; çeşitli sebeplerden ötürü, özellikle herhangi bir kaza neticesinde kırılabilir.

Tırnak kırılması nasıl önlenir, hangi vitamin eksikliğinden kaynaklanır?

Tırnaklar; çeşitli sebeplerden ötürü, özellikle herhangi bir kaza neticesinde kırılabilir. Ancak bu durum devamlı olarak yaşanıyor ve tırnaklar kat kat soyulmaya başlıyorsa sorunun altında yatan sebep dikkatle incelenmelidir. Kaza sebebiyle meydana gelen kırılma problemine karşı dermatoji ve cildiye uzmanları tarafından gerekli tedavi uygulanır. Ancak kırılmanın kaynağı iç hastalıklar ise mutlaka bir dahiliye uzmanının görüşü alınmalıdır.

Tırnak Kırılmasının Sebepleri Nelerdir?

tırnak bakımı

Tırnak kırılması ve soyulması şikayetlerinin altında yatan pek çok etken olabilir. Bu etkenler gerek yanlış uygulamalar gerekse sağlık problemleri kökenli olabilir. Nadiren ciddi bir sağlık sorununa işaret eden tırnak kırılması problemi

sıklıkla tekrarlıyorsa mutlaka önemsenmelidir.

1. Vitamin eksikliği

Tırnak kırılmasının en yaygın sebebi vitamin eksikliğidir. Peki tırnak kırılması hangi vitamin eksikliği nedeniyle meydana gelir? Saç ve tırnakları besleyen en önemli vitamin biotindir. B7 ve H vitaminlerinin dahil olduğu bu vitamin grubunun eksikliğinde saç dökülmesi ve tırnak kırılması şikayetlerinin görülmesi doğaldır. Ayrıca çinko, magnezyum, kalsiyum ve demir eksikliği de tırnakların çabuk kırılmasına neden olur.

İçbükey hale gelmiş ve kaşık içi gibi yassılaşmış tırnakların bu hale gelmesindeki en önemli neden demir eksikliğidir. Demir eksikliği söz konusu olduğunda tırnaklara oksijen taşınmaz ve kırılma meydana gelir.

2. Parmakların aşırı kullanılması

Günün her anı klavye kullanmak, ev işi yapmak ve ağır işlerde çalışmak tırnak dokularının çok fazla hasar görmesine yol açabilir. Ayrıca tırnakların çabuk kirlenmesine neden olacak işler yapmak da tırnak deformasyonunu sebep olabilir.

3. Kuru cilt

Eller nemlendirilmediği zaman kısa sürede kurur. Haliyle deri kuruduğu zaman tırnak çevresindeki ve tırnağın çıkış noktasındaki deri de kurur. Dolayısıyla bu durum tırnakların da zarar görmesine elverişli ortamı hazırlar.

4. Oje ve aseton

Kaliteli ojelerin içerisinde tırnağın nem almasını sağlayacak maddeler yer alır. Ancak her ne olursa olsun uzun süreli oje kullanımında tırnakların nefes alması zorlaşır. Aseton kullanımı ise tırnağın üzerindeki plağı zayıflatarak tırnakların kırılma ihtimalini artırır.

5. Protein eksikliği

Dengesiz ve sağlıksız beslenmeden dolayı vücutta protein eksikliği ortaya çıkabilir. Vücuda ihtiyaç duyduğu oranda protein alınmadığında doğrudan keratinin sentezi de azalır ve tırnaklar yumuşayarak daha çabuk kırılır hale gelir.

Tırnak kırılmasının diğer nedenleri ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Tırnak yemek
  • Hipotiroidi ve hipertiroidi
  • Kronilk kalp ve solunum hastalıkları
  • Aşırı manikür yapmak
  • Kalsiyum yetersizliği
  • Yaşlanma
  • Aşırı soğuk ve soğuk etkisinde kalmak
  • Tırnak mantarı
  • Tansiyon sorunları
  • Sedef hastalığı
  • Ultraviyole ışınlarına maruz kalmak
  • Kan dolaşımı ve romatizma problemleri

Tırnak Kırılması Nasıl Önlenir?

  • Tırnaklarınızı çok fazla uzatmayın.
  • Ayda en az 1 hafta tırnaklarınızı ojesiz bırakın.
  • Yeşil yapraklı sebzeler, et ve yumurta gibi demir, vitamin ve mineral açısından zengin gıdaları bol bol tüketin.
  • Sert kimyasallar içeren temizlik ürünlerine çıplak elle temas etmeyin.
  • Bulaşıkları elde yıkarken eldiven kullanmaya dikkat edin.
  • Tırnak kırılması için oje de kullanabilirsiniz. Ancak koruyucu yerine geçen bu ürünlerin etil asetat ya da butyl asetat içerip içermediğine mutlaka dikkat etmelisiniz.
  • Sadece tırnaklarınızı değil, tırnak etlerinizi de bol bol nemlendirin.
  • Tırnaklarınızı alet gibi kullanmamaya özen gösterin.
  • Tırnaklarınızın yanlarını törpülemeyin ve düzenli olarak bakımını gerçekleştirin.

Tırnak Kırılmasının Tedavisi Nasıl Yapılır?

tırnak bakımı

1. Tıbbi tedavi

Tırnak kırılmasının altında yatan sebebe bağlı olarak farklı tıbbi tedaviler uygulanabilir. Beslenme kaynaklı kırılma yaşanıyorsa vitamin, folik asit ve B12 takviyeleri, mineral ve protein destekleri alınabilir. Ancak bu tür takviyeleri almaya başlamadan önce mutlaka bir

dermotologdan veya iç hastalıkları uzmanından görüşü alınmalıdır.

İlaç takviyelerinin yanı sıra beslenme programı da daha sağlıklı olabilecek şekilde düzenlenmelidir. Tırnak mantarından ve sedef hastalığından kaynaklanan problemler için mantar kurutucu kremler ve sedef hastalığına iyi gelen losyonlar reçete edilebilir. Tiroid hastalığının ve kalp-solunum hastalıklarının söz konusu olması halinde ise gerekli testler ve preparatlar yardımıyla hastalık kontrol altına alınmaya çalışılabilir.

2. Tırnak tamiri

Kırık tırnak nasıl onarılır sorusu şu şekilde cevaplanabilir: Tırnağa belirli bir onarım yapmak için öncelikle tırnakların ve ellerin güzelce yıkanması gerekir. Geçici çözüm için ufak bir bandı kesip tırnaklarınıza yapıştırabilirsiniz. Ancak bandın sivri ucunu ufak bir makas yardımıyla keserek düzeltmeyi unutmayın.

Kopan tırnak parçasını yapıştırıcı kullanarak da yapıştırabilirsiniz. Ayrıca kuruyan tırnağınızdaki taşan yapıştırıcıyı törpü kullanarak yok etmeye çalışın.

Farklı bir yöntem için ise tırnak ucunuzu kapatacak miktarda ince karton kesin. Tırnağınıza yapıştırıcı sürün ve tüm kırığı kapatacak düzeyde kaplayın. Ardından çıkıntıları ufak makas yardımıyla keserek tırnağınızı törpüleyin ve işlemi sonlandırın. Bu tırnak tamir yöntemini sallama çay tutamacıyla da rahatlıkla deneyebilirsiniz.

3. Dipten kırılan tırnak tedavisi

Kırılma düzeyi derinse tırnağın öncelikle soğuk su içerisinde uyuşturulması gerekir. Tırnak kırılmasına çözüm arıyorsanız şu adımları takip edin: Ilık su içerisine 1 yemek kaşığı tuz ekleyin ve çözdürün. Her gün bu çözülmüş suyun içerisinde parmaklarınızı bekleterek sterilize etmeye çalışın.

Tırnak kırılmasına ne iyi gelir diyenlerin uygulayabilecekleri bir diğer yöntem de antibiyotik kremdir. Kırılan bölgeye antibiyotik krem sürerek temiz bir pamukla bandajlama yapabilirsiniz. Ancak bandaj ıslandıkça yenisini yapmaya dikkat etmelisiniz.

Tırnak Kırılmasına Bitkisel Çözümler

limonlu suyla tırnak bakımı

Kırılan tırnakların tedavisi için birbirinden farklı bitkisel yöntemler denenebilir. Zeytinyağı, avokado, çuha çiçeği yağı, keten tohumu yağı ve limon suyu tırnak kırılmasına iyi gelen bitkisel kaynakların başında gelir.

1. Zeytinyağı

Güçlü nemlendiricilerin başında gelen zeytinyağını tırnak etlerinize sürerek masaj yapabilirsiniz. Hatta bunu haftada bir alışkanlık haline getirerek el ve ayak tırnaklarınıza zeytinyağıyla bakım kürü uygulayabilirsiniz. Tırnak etlerinizi güçlendirerek tırnaklarınızın kırılmasına engel olacaktır.

2. Avokado yağı

Piyasadaki pek çok nemlendirici ürünün içeriğinde bulunan avokado meyvesini güzelce ezerek zeytinyağıyla harmanlayın. Ardından tırnaklarınıza ve ellerinize masaj yaparak yedirmeye çalışın. Eğer tırnaklarınızda çok fazla kırılma gözleniyorsa günde 2 kez bu yöntemi uygulayabilirsiniz.

3. Çuha çiçeği yağı

Esansiyel yağ asitleri içeren çuha bitkisi, tırnak ve saç sağlığı açısından büyük bir öneme sahiptir. Esansiyel yağ eksikliği, saç dökülmesini tetikleyebileceği gibi tırnak kırılmasına da sebep verebilir. Dolayısıyla bu çuha çiçeği yağının her gün düzenli olarak tüketilmesi gereklidir. Düzenli olarak tüketildiğinde hem tırnak kırılmasının önüne geçer hem de daha sağlıklı, dayanıklı ve parlak tırnaklara kavuşmayı sağlar.

4. Keten tohumu yağı

Tüketilmesi gereken esansiyel yağ asitlerinden bir diğeri de keten tohumu yağıdır. Sık kırılan tırnaklar için besleyici bir kür olarak uygulanabilir. Yoğurtla karıştırılarak veya yağı salatalara eklenerek her öğünde 1000 mg olacak şekilde günde 3 kez tüketilebilir.

5. Limon suyu

Antiseptik özelliğe sahip olan limon, zeytinyağıyla karıştırılarak ellere ve tırnaklara masaj yapılarak uygulanabilir. Gece uyumadan önce bu uygulamayı yaparak ellerinize eldiven giyebilir ve sabaha kadar tırnaklarınızın beslenmesine katkıda bulunabilirsiniz.

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