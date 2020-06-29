Tırnaklarınız devamlı kırılıyorsa bunu uygulamalısınız! Zeytinyağı, limon...

Tırnak güzelliği aynı zamanda sağlığın da göstergesidir. Vitamin ve minerallerce zengin bir beslenme düzeni ve bol su tüketimi tırnak sağlığınızla ilgili pek çok sorunu ortadan kaldıracaktır. Ancak yine de kırılma ve soyulmaların önüne geçerek tırnaklarınızın daha hızlı büyümesi için bakım şart! Özellikle son dönemlerde sıkça suya ve dezenfektana maruz kalarak soyulan,kırılan tırnaklarınız için şımartıcı ve kolay önerilerimiz var. Ama önce temel konularda anlaşalım;

SAĞLIKLI TIRNAKLARA GİRİŞ DERS 1:

Bunları yapmayın;

Tırnaklarınızın soyulmasından şikayetçiyseniz, tırnaklarınızı ısırarak keratin tabakasına zarar vermeyin.

Ojeleri soymayın. Ojeyle beraber tırnağın en üst tabakasını da soyulacağı için tırnaklarınız çok daha çabuk kırılır.

Her türlü takma tırnak uygulamasından uzak durun.

Her hangi bir şeyi açmak için tırnaklarınızı kullanmaktan vazgeçin.

Bunları yapmayı ihmal etmeyin;

Düzenli olarak el kremi ya da losyon kullanmayı alışkanlık haline getirin.

Tırnak makası ve törpü kullanmayı sevin!

Formaldehit gibi kimyasallar içermeyen "temiz" içerikli ojeler seçin.

Asetonsuz oje çıkarıcılar kullanın.