Tırnaklarınız devamlı kırılıyorsa bunu uygulamalısınız! Zeytinyağı, limon...

Tırnak güzelliği aynı zamanda sağlığın da göstergesidir. Vitamin ve minerallerce zengin bir beslenme düzeni ve bol su tüketimi tırnak sağlığınızla ilgili pek çok sorunu ortadan kaldıracaktır. Ancak yine de kırılma ve soyulmaların önüne geçerek tırnaklarınızın daha hızlı büyümesi için bakım şart! Özellikle son dönemlerde sıkça suya ve dezenfektana maruz kalarak soyulan,kırılan tırnaklarınız için şımartıcı ve kolay önerilerimiz var. Ama önce temel konularda anlaşalım;
SAĞLIKLI TIRNAKLARA GİRİŞ DERS 1:
Bunları yapmayın;
Tırnaklarınızın soyulmasından şikayetçiyseniz, tırnaklarınızı ısırarak keratin tabakasına zarar vermeyin.
Ojeleri soymayın. Ojeyle beraber tırnağın en üst tabakasını da soyulacağı için tırnaklarınız çok daha çabuk kırılır.
Her türlü takma tırnak uygulamasından uzak durun.
Her hangi bir şeyi açmak için tırnaklarınızı kullanmaktan vazgeçin.
Bunları yapmayı ihmal etmeyin;
Düzenli olarak el kremi ya da losyon kullanmayı alışkanlık haline getirin.
Tırnak makası ve törpü kullanmayı sevin!
Formaldehit gibi kimyasallar içermeyen "temiz" içerikli ojeler seçin.
Asetonsuz oje çıkarıcılar kullanın.
LİMONUN GÜCÜ İLE KIRILMALARA SON VERİN
Bir taşla iki kuş vurmak ister misiniz? Limonun içeriğindeki C vitamini ile tırnaklarınızı kuvvetlendirirken sarı lekelerden de kurtulabilirsiniz. Bu tarifi her gün uygulayabilirsiniz.
İhtiyacınız;
1 yemek kaşığı limon suyu
3 yemek kaşığı zeytinyağ
Isıya dayanıklı cam kase
Uygulanışı;
Zeytinyağı ve limonu ısıya dayanıklı bir kasede karıştırarak, su buharında benmari usulu 1 dakika ısıtın.
Bu ılık çözeltide tırnaklarınızı 10 dakika boyunca bekletin.
Ilık su ile durulayıp tırnaklara özel bir kremle masaj yapın.
Aman dikkat! Tırnaklarınızda kesik veya yara varsa kullanmayın.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI İLE BESLEYİN
Hem tırnakları, hem de tırnak etrafındaki deriyi nemlendirerek besleyen hindistan cevizi yağı, tırnaklarınızı güçlendirerek kırılmalara karşı korur.
İhtiyacınız;
1 çay kaşığı organik hindistan cevizi yağı
Uygulanışı;
Temiz bir kasede hindistan cevizi yağını homojen hale getirin. Dairesel hareketlerle tırnaklarınıza masaj yapın.
Kan dolaşımını arttırarak tırnakların büyümesine yardımcı olacak bu tarifi her gece yatmadan önce uygulayabilirsiniz.
E VİTAMİNİ BOMBASI SOYULMALARI DURDURUN
Çabuk kırılan ve kolay soyulan tırnakların en çok E vitamini desteğine ihtiyacı vardır. İçeriğindeki yağ asitleri ile jojoba yağı, kolajen üretimini destekler. Tırnağın en alt katmanına nüfuz ederek en kırılgan tırnakları bile besler, kuvvetlendirir.
İhtiyacınız;
1 ampul E vitamini
1 çay kaşığı jojoba yağı
Tercihen damlalıklı şişe
Uygulanışı;
E vitamini ampulünü kırıp, jojoba yağı ile karıştırarak şişeye aktarın.
Tırnaklarınıza birer damla halinde damlatarak masaj yapın.
Haftada 2-3 defa yatmadan önce uygulayın.
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