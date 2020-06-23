Tırnaklarınız Sağlığınız Hakkında Neler Söylüyor?

Tırnaklarınızın neden sarardığını, kırıldığını ya da renk değiştirdiğini hiç merak etmiş miydiniz? Belki farkında değilsiniz ama; tehlikesiz gibi görünen bu semptomlar genel sağlığınızla ilgili bazı sorunlara işaret ediyor olabilir.

Ohio’da bulunan Cleveland Kliniği’nden Dermatolog Doktor John Anthony ve “Ten Kuralları” kitabının yazarı New York’lu Dermatolog Debra Jaliman’a göre tırnaklarda görülen birtakım değişiklikler asla ihmal edilmemeli. Tırnak yapınızda meydana gelen ve sağlığınızla ilgili sinyal veren 8 değişiklik ise şöyle:

1. Sarı Tırnaklar

Sarı tırnaklara neden olan en yaygın sebep mantar enfeksiyonu olarak belirtiliyor. Daha nadir görülen durumlarda ise; bu sarı rengin altından diyabet, tiroid ya da akciğer rahatsızlıkları gibi daha ciddi hastalıklar çıkabilir. Sigara içmek ise sarı tırnakların diğer bir nedeni.

2. Çatlak ya da Kırık Tırnaklar

Dr. Jailman; tırnak tabakasının aşırı derecede kuru olmasının çatlamaya ve kırılmaya neden olduğunu belirtiyor. Bu da özellikle tiroid rahatsızlığıyla ilişkili olabilir. Hipotiroid de bu yan etkiye sebep olabiliyor.