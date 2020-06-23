Tırnaklarınız Sağlığınız Hakkında Neler Söylüyor?

Tırnaklarınızın neden sarardığını, kırıldığını ya da renk değiştirdiğini hiç merak etmiş miydiniz? Belki farkında değilsiniz ama; tehlikesiz gibi görünen bu semptomlar genel sağlığınızla ilgili bazı sorunlara işaret ediyor olabilir.
Ohio’da bulunan Cleveland Kliniği’nden Dermatolog Doktor John Anthony ve “Ten Kuralları” kitabının yazarı New York’lu Dermatolog Debra Jaliman’a göre tırnaklarda görülen birtakım değişiklikler asla ihmal edilmemeli. Tırnak yapınızda meydana gelen ve sağlığınızla ilgili sinyal veren 8 değişiklik ise şöyle:
Sarı tırnaklara neden olan en yaygın sebep mantar enfeksiyonu olarak belirtiliyor. Daha nadir görülen durumlarda ise; bu sarı rengin altından diyabet, tiroid ya da akciğer rahatsızlıkları gibi daha ciddi hastalıklar çıkabilir. Sigara içmek ise sarı tırnakların diğer bir nedeni.
Dr. Jailman; tırnak tabakasının aşırı derecede kuru olmasının çatlamaya ve kırılmaya neden olduğunu belirtiyor. Bu da özellikle tiroid rahatsızlığıyla ilişkili olabilir. Hipotiroid de bu yan etkiye sebep olabiliyor.
Tırnaklarda meydana gelen çukur görünümüne, tırnak tabakasında meydana gelen kusurlu bir gelişme olarak bakılıyor. Bu durum özellikle sedef hastalığına sahip olan kişiler arasında yaygın.
Dr. Anthony’e göre tek bir tırnağınızda enine çizgiler görüyorsanız, bu tırnağın maruz kaldığı bir travmaya bağlı olabilir. Ancak özellikle birden fazla tırnakta meydana gelen çıkıntı görünümü daha ciddi bir hastalığın habercisi olma riski taşır. Vücut daha büyük bir hastalıkla uğraşırken tırnaklara enerji harcamıyor; bu da tırnakların kusurlu görünmesine zemin hazırlıyor.
Tırnakta meydana gelen renk değişikliği ya da siyah çizgi, en tehlikeli cilt kanserlerinden biri olan melanomun habercisi olabilir. Özellikle şerit şeklinde bir siyahlık gördüğünüzde, doktorunuza danışmak için vakit kaybetmeyin.
Amerikan Psikiyatri Birliği Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı’na göre tırnak yemek obsesif kompulsif bozukluğun sebeplerinden biri. İleri düzeyde tırnak yeme alışkanlığınız varsa, bunu mutlaka bir psikiyatrist ile görüşmelisiniz.
Tırnakların renginin maviye doğru dönmesi, vücudunuzun yeterli oksijen alamadığının göstergesi olabilir. Bunun muhtemel sebepleri arasında da kalp ve akciğer rahatsızlıkları gibi ciddi riskler var.
Tırnakta meydana gelen nokta şeklinde beyaz lekelerin kalsiyum eksikliğine işaret ettiği yönünde yaygın bir inanış var. Ancak Dr. Anthony’e göre bu durum daha çok tırnağınızı bir yere sıkıştırarak ona zarar verdiğinizde meydana geliyor.
Tırnaklarınızda bu belirtilerden herhangi birini fark eder ve endişelenirseniz; bu konuda doktor görüşü aldığınızdan emin olun.
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