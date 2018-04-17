Tırnaklarınızı hızlıca uzatmak ister misiniz?

Çoğu kadının problemi tırnaklarıdır. Çabuk kırılır, istenilen uzunlukta olmaz veya çok sağlıksız görünürler. Ve her kişiye göre tırnak uzama hızı değişik olabilir. Ortalama olarak tırnaklar ayda bir milimetre uzar. Ancak bakımlı ve güzel görünmeleri için onları korumak, özen göstermek gerekir.
Bir yandan tırnaklarınızın bakımına dikkat ederken diğer yandan evinizde kolayca bazı etkili yöntemler uygulayabilirsiniz.
Aşağıdaki teknikleri uygulayarak hızlı bir şekilde tırnaklarınızı uzatabilirsiniz:
Günlük aktivitelerinizde(kutu içecek açarken, telefon kullanırken) tırnaklarınızı kullanmaktan kaçının.
Ev temizliği yaparken ya da bulaşık yıkarken eldiven kullanın. Böylece temizlik sırasında aşırı suya maruz kalarak yumuşayıp kırılma riskini azaltabilirsiniz.
Gereksiz yere ve uzun uzun ellerinizi yıkamanız da tırnaklara zarar verecek, kurutarak kırılmasına neden olup uzamasını yavaşlatacaktır.
Tırnaklarınızın hızlı uzamasını etkileyen faktörlerden birisi de törpüleme şeklinizdir. Tırnaklarınızı belirli aralıklarla düzgün şekilde törpüleyin. Örneğin tırnaklarınızı kare şeklinde törpülemeniz çabuk kırılmasına ve uzamamasına yol açabilir. Tırnaklarınızı yuvarlak şekilde törpülemeniz ise daha az kırılmasını ve daha hızlı uzamasını sağlar.
Tırnaklarınızı yemeyin. Bu alışkanlık tırnaklarınızın uzamasını engelleyeceği gibi tırnak yataklarınıza zarar vermenize de yol açacaktır.
Beslenme şeklinizin de tırnaklarınız üzerinde ki etkisi büyüktür. Metabolizmanızın düzgün çalışması ve hücre yenilenmesinin sağlanması için gerekli vitamin, mineral ve yağların alınması gerekir. Fındık, kepekli tahıllar, buğday tohumu, deniz ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta sarısı ve soya fasulyesi gibi gıdalar tüketmenizin tırnaklarınızı uzamasına olumlu katkısı olacaktır.
Günde en az 2 litre su içmek de tırnaklarınızın uzamasını olumlu yönde etkileyecektir.
Oje çıkarıcıları ayda iki kereden fazla kullanmaktan kaçının.
Ellerinizin neme ihtiyacı olduğu kadar tırnaklarınızın da vardır. Bu sebeple ellerinize nemlendirici uygularken tırnaklarınıza da sürün.
Tırnaklarınızı uzatırken renkli ojeler kullanarak ellerinizin daha çok farkında olabilirsiniz. Böylece ojelerinizin de bozulmaması açısından tırnaklarınızla daha fazla ilgilenecek, böylece onları da korumuş olacaksınız.
Beyaz sirke ile hızlı tırnak uzatma yöntemi
Elinizi ve tırnaklarınızı yumuşak bir sabunla yıkayarak temizleyin.
Yumuşak bir havlu kullanarak ellerinizi kurulayın.
Plastik ve geniş bir kaba tırnaklarınızı içinde bekletmeye yetecek kadar beyaz sirke koyun.
Ellerinizi sıra ile sirkenin içine sokarak 3-5 dakika arası bekletin. Diğer elinizle de kabı sabit tutmaya çalışın.
Ellerinizden sirke kokusunu çıkarmak için ellerinizi yıkayın ve kurulayın.
Tırnak çevresindeki ölü deriyi keserek değil törpü ile törpüleyerek yok edin.
Eller için kullanabileceğiniz bir dezenfektanla ellerinizi ve tırnaklarınızı dezenfekte edin.
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