Tırnaklarınızı hızlıca uzatmak ister misiniz?

Çoğu kadının problemi tırnaklarıdır. Çabuk kırılır, istenilen uzunlukta olmaz veya çok sağlıksız görünürler. Ve her kişiye göre tırnak uzama hızı değişik olabilir. Ortalama olarak tırnaklar ayda bir milimetre uzar. Ancak bakımlı ve güzel görünmeleri için onları korumak, özen göstermek gerekir.

Bir yandan tırnaklarınızın bakımına dikkat ederken diğer yandan evinizde kolayca bazı etkili yöntemler uygulayabilirsiniz.

Aşağıdaki teknikleri uygulayarak hızlı bir şekilde tırnaklarınızı uzatabilirsiniz:

Günlük aktivitelerinizde(kutu içecek açarken, telefon kullanırken) tırnaklarınızı kullanmaktan kaçının.

Ev temizliği yaparken ya da bulaşık yıkarken eldiven kullanın. Böylece temizlik sırasında aşırı suya maruz kalarak yumuşayıp kırılma riskini azaltabilirsiniz.

Gereksiz yere ve uzun uzun ellerinizi yıkamanız da tırnaklara zarar verecek, kurutarak kırılmasına neden olup uzamasını yavaşlatacaktır.

Tırnaklarınızın hızlı uzamasını etkileyen faktörlerden birisi de törpüleme şeklinizdir. Tırnaklarınızı belirli aralıklarla düzgün şekilde törpüleyin. Örneğin tırnaklarınızı kare şeklinde törpülemeniz çabuk kırılmasına ve uzamamasına yol açabilir. Tırnaklarınızı yuvarlak şekilde törpülemeniz ise daha az kırılmasını ve daha hızlı uzamasını sağlar.