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Tırnakta beyaz leke neden olur, nasıl geçer? Tırnakta beyaz leke ne eksikliğinden kaynaklanır?

Cem Ölmez Cem Ölmez
06.01.2024 18:13 | Son Güncelleme:
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Parmaklarımızın uçlarında yer alan tırnaklar sağlığımızın bir yansıması olabilir. Tırnaklarda beliren beyaz lekeler, çok sayıda kişi için merak konusu olmakta ve birçok kişide de endişe uyandırmaktadır. Bu beyaz lekeler bilimsel olarak "leukonychia" olarak adlandırılır ve genellikle zararsız olmasına rağmen bazen dikkat edilmesi gereken bir durumu işaret edebilir. Peki, tırnaktaki beyaz lekeler neden olur?

Tırnakta beyaz leke neden olur, nasıl geçer? Tırnakta beyaz leke ne eksikliğinden kaynaklanır?

Tırnaklardaki beyaz lekelerin çoğu zaman zararsız olduğunu bilmek önemlidir ancak tırnak sağlığınız genel sağlığınızın bir göstergesi olabilir. Düzenli tırnak bakımı, dengeli bir beslenme ve vücudunuzun ihtiyaç duyduğu minerallerin alınması tırnaklarınızın sağlığını ve görünümünü desteklemeye yardımcı olabilir. Tırnaklardaki beyaz lekeler genellikle kendiliğinden geçer ancak sürekli bir sorun haline gelir ise ya da lekeler tırnak ile birlikte büyür ise alanında uzman bir doktorla görüşmek önemlidir. Bu, ciddi bir mineral eksikliği, enfeksiyon ya da başka bir sağlık sorununa işaret edebilir.

Tırnakta beyaz leke neden olur?

Tırnakta beyaz leke tırnak plağının beyaz görünmesidir. Çoğu zaman ciddi bir sorun değildir ve genellikle kendiliğinden geçer. Tırnakta beyaz lekenin en yaygın nedenleri ise şunlardır:

  • Tırnak travması: Tırnak sert bir yüzeye çarpmak ya da ısırmaktan dolayı yaralanabilir. Bu yaralanmalar tırnak plağının altında hava kabarcıklarının oluşmasına neden olabilir. Bu hava kabarcıkları beyaz leke olarak görünür.
  • Mineral eksikliği: Tırnağın büyümesi için protein, demir, kalsiyum ve çinko gibi önemli minerallere ihtiyaç duyulur. Bu minerallerin eksikliği tırnak plağının zayıflamasına ve beyaz lekelerin oluşmasına neden olabilir.
  • Mantar enfeksiyonu: Tırnak mantarı, tırnakta beyaz, sarı veya kahverengi lekeler, tırnakta kalınlaşma ve tırnakta kırılmaya neden olabilir.
  • Bazı ilaçlar: Kemoterapi ilaçları, antibiyotikler ve retinoid gibi ilaçlar tırnaklarda beyaz lekeler gibi yan etkilere neden olabilir.
  • Bazı hastalıklar: Tiroit hastalığı, böbrek hastalığı ve karaciğer hastalığı gibi hastalıklar tırnaklarda beyaz lekeler gibi yan etkilere neden olabilir.

Tırnaktaki beyaz leke hangi vitamin eksikliği?

"Tırnaktaki beyaz leke ne eksikliği?" konusuna bakacak olursak tırnaktaki beyaz leke, en yaygın olarak mineral eksikliği nedeni ile oluşur diyebiliriz. Bu mineraller arasında çinko, demir, kalsiyum ve protein bulunur. Çinko eksikliği tırnaklarda beyaz lekelerin en yaygın nedenidir. Çinko, tırnakların büyümesi ve onarımı için gerekli bir mineraldir. Çinko eksikliği de tırnakların zayıflamasına ve beyaz lekelerin oluşmasına neden olabilir.

Demir eksikliği tırnaklarda beyaz lekelerin bir başka yaygın nedenidir. Demir, tırnakların sağlıklı bir şekilde büyümesi için gerekli olan bir mineraldir. Demir eksikliği ise tırnakların zayıflamasına ve beyaz lekelerin oluşmasına neden olabilir. Kalsiyum eksikliği de tırnaklarda beyaz lekelerin daha az yaygın bir nedenidir. Kalsiyum tırnakların güçlü ve sağlıklı olması için gereklidir. Protein eksikliği de yine tırnaklarda beyaz lekelerin daha az yaygın bir nedenidir. Protein tırnakların büyümesi ve onarımı için gerekli olan bir besindir.

Tırnakta beyaz leke nasıl geçer?

Tırnaklardaki beyaz lekeler genellikle zararsızdır ve yine genellikle kendiliğinden geçerler. Ancak tırnak sağlığınızı iyileştirmek ve bu tür lekeleri önlemek için bazı önlemler alabilirsiniz. Tırnaklardaki beyaz lekelerle başa çıkmak için öneriler ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Sağlıklı Beslenme: Yeterli vitamin ve minerallerin alımı, tırnak sağlığını etkileyebilir. Kalsiyum, çinko ve demir gibi mineraller tırnakların güçlenmesine yardımcı olabilir. Sağlıklı bir diyet genel vücut sağlığınızı destekleyerek tırnaklarınızın güzelliğini artırabilir.
  • Nemlendirici Kullanmak: Tırnakları ve tırnak yataklarını nemlendirmek kırılma ve çatlamaları önleyerek beyaz lekelerin oluşumunu azaltabilir. Bu neden ile nemlendirici kullandığınızdan emin olun ve ellerinizi düzenli olarak nemlendirin.
  • Tırnak Bakımı: Tırnaklarınıza düzenli bakım yapmak lekelerin oluşmasını önleyebilir. Tırnaklarınızı düzenli olarak kesin ve şekillendirin. Tırnak cilası kullanırken tırnakları dinlendirmek ve nefes almalarına izin vermek için aralıklarla mola verin.
  • Koruyucu Eldiven Kullanımı: Ev işleri yaparken veya kimyasal maddelerle çalışırken koruyucu eldiven kullanmak tırnaklarınızı çeşitli zararlı maddelerden koruyabilir.
  • Besin Takviyeleri: Saç, cilt ve tırnak sağlığını destekleyen vitamin ve mineraller içeren takviyeleri tüketebilirsiniz.

Tırnaklardaki beyaz lekeler sürekli bir sorun haline gelir ise veya lekelerle birlikte diğer belirtiler ortaya çıkar ise (örneğin tırnak değişiklikleri, ağrı veya şişlik), bir uzman doktor ile görüşmek önemlidir. Bu durumlar altında lekelerin nedenini belirlemek ve uygun tedaviyi almak önemlidir.

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