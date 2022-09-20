Tişörtlerinizin eskimesini durdurun! Tişörtlerin baskısının çıkmaması için yapılması gerekenler

Tişörtler en kolay yıpranan kıyafetler arasında bulunuyor. Oldukça para vererek aldığınız tişörtlerinizin bir iki yıkamada yıprandığından şikayetçiyseniz onları yanlış yıkıyor ve ütülüyor olabilirsiniz. Yanlış kullanım tişörtlerin olduğundan çok daha hızlı bir şekilde yıpranmasına neden oluyor. Özellikle baskılı tişörtlerin kullanımının ekstra dikkatli olması gerekiyor.

BASKININ ÇIKMAMASI İÇİN BASKILI TİŞÖRTLER NASIL YIKANIR?

Baskılı tişört yıkamada , tişörtü ters çevirmek baskılarının zarar görmesini önleyecek böylece size uzun süreli kullanım sağlayacaktır.

Renklerin ayrımına dikkat etmek oldukça önemlidir. Bunu yaparak akabilecek olan renklerin birbirine karışmasını engellersiniz.

Beyaz çamaşırlar için kimi zaman çamaşır suyu kullanılır. Çamaşırlarınızın renklerini ayırmadan kullanırsanız hüsranla sonuçlanabilir.

Kısa programlar ve düşük ısılar tişörtler için elzemdir. Aksi halde küçülmüş ve baskısı bozulmuş tişörtlerle karşılaşabilirsiniz.

Isı görmesi tişörte zarar verebileceğinden kuru temizleme pek tercih edilmez.

Çok fazla deterjan kullanmak değil doğru deterjanı doğru miktarda kullanmak etkili olacaktır.

Yıkama bittikten hemen sonra kurutma için asmak etkili bir yöntem olacaktır. Böylece derin kırışıklardan tişörtünüzü koruyabilirsiniz. Hatta bizden bir küçük tüyo daha. Tişörtünüz ıslakken elinizle küçük çaplı bir düzeltme, ütüleme gerçekleştirmek kuruduktan sonra tişörtünüzün ütü ihtiyacını da büyük ölçüde karşılayacaktır. Tabii kumaşa göre değişiklik gösterebilir, aklınızda bulunsun.