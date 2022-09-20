KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Tişörtlerinizin eskimesini durdurun! Tişörtlerin baskısının çıkmaması için yapılması gerekenler

Tişörtlerinizin eskimesini durdurun! Tişörtlerin baskısının çıkmaması için yapılması gerekenler

20.09.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün geçtikçe gelen zamlar kıyafet fiyatlarına da oldukça yansıyor. Eskiden çok ucuza alabildiğimiz tişörtler şu anda cep yakar hale geldi. Bu nedenle elimizde bulunan kıyafetlerin bakımına ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Baskılı tişörtlerin baskısının çıkmaması için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Tişörtlerinizin eskimesini durdurun! Tişörtlerin baskısının çıkmaması için yapılması gerekenler

Tişörtler en kolay yıpranan kıyafetler arasında bulunuyor. Oldukça para vererek aldığınız tişörtlerinizin bir iki yıkamada yıprandığından şikayetçiyseniz onları yanlış yıkıyor ve ütülüyor olabilirsiniz. Yanlış kullanım tişörtlerin olduğundan çok daha hızlı bir şekilde yıpranmasına neden oluyor. Özellikle baskılı tişörtlerin kullanımının ekstra dikkatli olması gerekiyor.

BASKININ ÇIKMAMASI İÇİN BASKILI TİŞÖRTLER NASIL YIKANIR?

Ekran görüntüsü 2022-09-20 112536

  • Baskılı tişört yıkamada , tişörtü ters çevirmek baskılarının zarar görmesini önleyecek böylece size uzun süreli kullanım sağlayacaktır.
  • Renklerin ayrımına dikkat etmek oldukça önemlidir. Bunu yaparak akabilecek olan renklerin birbirine karışmasını engellersiniz.
  • Beyaz çamaşırlar için kimi zaman çamaşır suyu kullanılır. Çamaşırlarınızın renklerini ayırmadan kullanırsanız hüsranla sonuçlanabilir.
  • Kısa programlar ve düşük ısılar tişörtler için elzemdir. Aksi halde küçülmüş ve baskısı bozulmuş tişörtlerle karşılaşabilirsiniz.
  • Isı görmesi tişörte zarar verebileceğinden kuru temizleme pek tercih edilmez.
  • Çok fazla deterjan kullanmak değil doğru deterjanı doğru miktarda kullanmak etkili olacaktır.
  • Yıkama bittikten hemen sonra kurutma için asmak etkili bir yöntem olacaktır. Böylece derin kırışıklardan tişörtünüzü koruyabilirsiniz. Hatta bizden bir küçük tüyo daha. Tişörtünüz ıslakken elinizle küçük çaplı bir düzeltme, ütüleme gerçekleştirmek kuruduktan sonra tişörtünüzün ütü ihtiyacını da büyük ölçüde karşılayacaktır. Tabii kumaşa göre değişiklik gösterebilir, aklınızda bulunsun.

Ekran görüntüsü 2022-09-20 112347

  • Tişörtleri boyun kısmından asmak, tişörtünüzü esnetebilir. Askıya asarak kurutmayı tercih edecekseniz, kenarlarından kancalı askılar doğru bir seçim olarak tişörtünüzün esnemesine ve baskının zarar görmesine engel olacaktır.
  • Ütüleme ihtiyacı olduğunda tersini çevirerek ütülemek baskınızı korumak açısından gerekli bir adım olacaktır. Bunu istemiyorsanız yine baskının üzerine bir kumaş koyarak da baskının aşırı ısıya maruz kalmasını engelleyebilirsiniz. Kimi tişörtler de ütü konusunda daha cesurdurlar ve ısıyı karşılayabilirler. Fakat biz yine de en sevdiğiniz baskılı tişörtünüzü korumanızı tavsiye ederiz.
  • Bununla birlikte etikette kuru temizleme yahut tamburlu kurutma (çamaşır kurutma makinesi) tişört etiketlerinde genellikle kullanılmaması gerekenler kategorisindedir. Bunu da göz önüne almayı unutmayın.
  • Makinenizin ekstra sıkma özelliği tişörtünüzün baskılarına zarar verebilir. Kullanmamayı tercih edin.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakın dökmeyin! Haşlanmış yumurta suyunun faydalarıSakın dökmeyin! Haşlanmış yumurta suyunun faydaları
Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...
Doğal gaz faturasının kabarmasına neden olan herkesin yaptığı hataDoğal gaz faturasının kabarmasına neden olan herkesin yaptığı hata
Anahtar Kelimeler:
temizlik çamaşır makinesi eski tişört tişört baskı yıkama makinası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştiren oyuncudan bikinili paylaşım

Cinsiyet değiştiren oyuncudan bikinili paylaşım

Konserlere çıkamamıştı! Athena Hakan Özoğuz'dan üzücü haber!

Konserlere çıkamamıştı! Athena Hakan Özoğuz'dan üzücü haber!

Sakın dökmeyin! Haşlanmış yumurta suyunun faydaları

Sakın dökmeyin! Haşlanmış yumurta suyunun faydaları

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

En şık ve en moda parçalarla tarzınızı konuşturun!

En şık ve en moda parçalarla tarzınızı konuşturun!

İlginizi Çekebilir

Köfteci açtı başına gelmeyen kalmadı! "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı

Köfteci açtı başına gelmeyen kalmadı! "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.