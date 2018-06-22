Titreşimli külot sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Daha fazla kadını spora ilgi duymaya teşvik etmek için titretmek üzere programlanan iç çamaşırı reklamında, bir kadın eşiyle birlikte futbol izliyor.

Maç başladığında erkeğin ilgisi maça kaydığı için kadın erkek arkadaşıyla tartışmaya başlıyor. İç çamaşırı firması da bu tartışmalara bir son vermek için kadınların ilgisini bu şekilde çekmeye çalışıyor.

İç çamaşırı titremeye başladığında kadın heyecanlanmaya sonrasında ise uyarılmaya başlıyor.

Ancak reklam sosyal medyada birçok kadının tepkisini çekti. Twitter kullanıcıları, reklamı ve ürünü cinsiyetçi bulduklarını, Dünya Kupası'nın keyfini çıkarmak için seks oyuncağına ihtiyaç duymadıklarını söyleyerek firmaya tepki gösteriyor.

Ürün, “erkek hobileri” ve “kadın hobileri” ile ilgili cinsiyetçi fikirlere değiniyor; sporları, kadınlar için rahatsız edici ve yabancı bir şey olarak resmediyor.

İç çamaşırı firması Vicky Form ise kadının kendi kaderini belirlediğini, kendine güven duyduğunu söylüyor. İç çamaşırı hala tasarım aşamasında talep olduğunda ise satışa çıkacak.