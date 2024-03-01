Tiyatro severler için mart ayı yine dolu dolu! Sahnelere renk katacak oyunları sizin için seçtik

Kültür sanat severlerin heyecanla beklediği mart ayı tiyatro takvimi açıklandı, bu ay yine katan müthiş performanslar tiyatro severleri bekliyor. Hem kendinize hem sevdiklerinize keyif dolu bir akşam hediye etmek isterseniz tam da olmanız gereken yerdesiniz. Sahnelere renk katan, izleyenlerin övgülerle bahsettiği tiyatro oyunlarını sizin için bir araya getirdik. Şimdi hemen biletinizi almak ve unutulmaz bir tiyatro deneyimi yaşamak için acele edin.

1. Eğlendirirken sorgulatan: 12 Numaralı Adam

Yaş Sınırı: 12+

Süre: 90 dakika / İki perde

Etkinlik Tarihleri ve Saatleri: 5 Mart Salı, 20.00; 1 Mart Cuma, 20.30; 24 Mart Pazar, 20.30; 6 Mart Çarşamba, 20.00; 23 Mart Cumartesi, 20.00

Etkinlik Yerleri:Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Sahnesi, Mall Of İstanbul Moi Sahne, İstanbul House Of Performance Ana Sahne, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Muğla Inspera Bodrum Kültür Sanat

Yıllarını aynı futbol takımında geçirmiş yedek kalecinin hikayesini anlatan 12 Numaralı Adam, Erkan Kolçak Köstendil'in yazıp oynadığı tek kişilik bir gösteri. Birkaç maç üst üste yediği hatalı goller nedeniyle yedekte kalan ve yıllar boyu tekrar kaleye geçeceği günü bekleyen kahramanın, kaderini yeniden yazan olaylar silsilesinin seyirciye yalın bir dille aktarılıyor. Oyunda aile olmak, yalnız kalmak, çizgilerin dışına çıkmak gibi sorgulamalar yapılırken seyirci de sıradan bir seyirci olarak oyunu izlemiyor adeta bir taraftara dönüşüyor!

2. Kahkaha dolu anlar yaşatacak: Pembe Pırlantalar

Yaş Sınırı: 12+

Süre: 120 dakika / İki perde

Etkinlik Tarihleri ve Saatleri: 03 Mart Pazar, 20.30; 11 Mart Pazartesi, 21.00; 10 Mart Pazar, 20.30; 06 Mart Çarşamba, 20.00

Etkinlik Yerleri: Mall Of İstanbul Moi Sahne, İstanbul Ataköy Yunus Emre KM Müşfik Kenter Sahnesi, İzmir Bostanlı Suat Taşer Salonu, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi

Biri, kendi halinde yaşayan ve kadınlarla ilişkilerinde oldukça acemi; diğeri ise son derece çapkın olan, parayı ve eğlenceyi seven iki kuyumcunun hikayesini anlatan Pembe Pırlantalar; kahkahaya doyacağınız bir komedi. Serkan Üstüner’in yönettiği, Michael Pertwee’nin yazdığı ve Gencay Gürün tarafından çevirilen iki perdeli bu oyun, çapkın kuyumcu ortağının arkadaşının evini, arabasını ve hatta ismini kullanarak yaşadığı kahkaha dolu macerayı anlatıyor.

10 Mart 20.30 tarihinde oynanacak olan oyun "6. Karşıyaka Tiyatro Festivali" kapsamında oynanacak.

3. "Her veda bir başlangıçtır!": Veda

Yaş Sınırı: 9+

Süre: 120 dakika

Etkinlik Tarihleri ve Saatleri: 12 Mart Salı, 20.00; 08 Mart Cuma, 20.30; 27 Nisan Cumartesi, 20.30; 04 Mart Pazartesi, 20.30; 10 Mart Pazar, 19.00; 3 Mart Cumartesi, 20.30; 15 Mart Cuma, 20.30

Etkinlik Yerleri: Ankara MEB Şura Salonu, İstanbul Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi, İstanbul Maltepe Türkan Saylan KM Kardelen 1 Salonu, Mall Of İstanbul Moi Sahne, İstanbul Trump Sahne, FMV Işık Okulları Nişantaşı, İzmir Bostanlı Suat Taşer Salonu

Nedim Saban imzasıyla tiyatro sahneleriyle buluşan Ayşe Kulin'in sevilen romanı Veda, milli mücadele yıllarında İstanbul'daki bir konakta yaşanan acı, tatlı olayları anlatıyor. Gerçek hayattan ilhamla uyarlanan oyunda Nevra Serezli, renkli bir deli saraylı kompozisyonu ile öne çıkıyor. Aziz Sarvan'ın, Kulin'in Osmanlının son maliye nazırı olan dedesini, Leyla Feray'ın bir yasak aşkın kahramanını, Fatih Gülnar'ın Cumhuriyet aydınını canlandırdığı oyunda diğer rollerde Meral Asiltürk, Alişan Özkan, Zeynep Sevi Yılmaz, Gizemnur Topaloğlu, Gizem Çayhanoğlu var. "Her veda bir başlangıçtır" diyerek yola çıkılan oyun; sancılı bir tarihsel döngü hikayesi, umut dolu bir insanlık öyküsü.

15 Mart 20.30 tarihindeki etkinlik " 6. Karşıyaka Tiyatro Festivali " kapsamında oynanacak.

4. Etekler ve Pantolonlar

Yaş Sınırı: 12+

Süre: 80 dakika

Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar gibi usta isimlerin rol aldığı Etekler ve Pantolonlar; Nurcan'ın yıllardır görüşmediği okul arkadaşı Aysel’e sürpriz yaparak evine gelmesiyle başlayan bir dizi olayı ele alıyor. Kocasının kendisini aldattığını öğrenen Nurcan'ın Aysel’den yardım istemesi, aldatan eşe strateji belirlerken Aysel'in de kendi evliliğini sorgulamaya başlaması ve nihayetinde ikisinin de hayatlarında olmak istedikleri kişi olmadıklarını görmelerini anlatan oyun, aile ve çevre baskısı gibi konulara değiniyor.

Etekler ve Pantolonlar; Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya ve Mersin illerinde Mayıs ayı sonuna kadar gösterimlere devam edecek.

5. Agatha Christie’nin romanı Türkiye’de ilk kez gösterimde: Doğu Ekspresinde Cinayet

Yaş Sınırı: 13+

Süre: 120 dakika / İki perde

Agatha Christie’nin 1933'te İstanbul Pera Palas Oteli'nde kaleme aldığı kült eseri Doğu Ekspresinde Cinayet ilk kez tiyatro severlerle buluşuyor. Christie'nin dünyaca ünlü dedektifi Hercule Poirot, ete kemiğe Atilla Şendil'in oyunculuğuyla bürünüyor. Bir cinayetin sır perdesini aralamaya çalışırken yaşanan heyecan dolu olayları anlatan oyunu mutlaka izlemelisiniz.

Doğu Ekspresinde Cinayet; Ankara, Bursa, İstanbul, Konya ve Tekirdağ illerinde Nisan ayı sonuna kadar gösterimlere devam edecek.

6. Sekiz ödüllü oyun: Bir Baba Hamlet

Yaş sınırı: 16+

Süre: 120 dakika / İki perde

Etkinlik Tarihleri ve Saatleri: 19 Nisan Cuma, 20.30; 07 Mart Perşembe, 20.00; 14 Mart Perşembe, 21.00

Etkinlik Yerleri: Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Gaziantep GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi, İstanbul Mall Of İstanbul Moi Sahne

Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu’nun damakta kalan oyunculuğu ve Emrah Eren yönetmenliğiyle sahneye taşınan Bir Baba Hamlet; aşk, ahlak, hayat, politika, aile gibi hayatın temelini oluşturan konular üzerine sorgulamalar içeriyor. Yer yer güldürü ögeleriyle de öne çıkan oyun, Hamlet’in farklı versiyonlarını izleyenlerden tam not alıyor.

7. Shirley Valentine

Yaş Sınırı: 12+

Süre: 105 dakika / İki perde

Etkinlik Tarihleri ve Saatleri: 28 Nisan Pazar, 20.00; 07 Mart Perşembe, 20.00; 18 Mart Pazartesi, 21.00

Etkinlik Yerleri: Ankara Yenimahalle NHKM Genco Erkal Sahnesi, Bursa BAOB Sahne, İstanbul Mall Of İstanbul Moi Sahne

Sumru Yavrucuk’un tek kişilik komedi oyunu Shirley, gösterime girdiği günden bu yana ses getirmeye devam ediyor. Tiyatro tutkunlarına unutulmaz dakikalar yaşatan oyunda yaşamın sıkıcılığı içinde kaybolmuş, hayallerini bile unutmuş olan Shirley Valentine’nin hikayesini anlatıyor. Willy Russell’ın Shirley Valentine adlı oyunundan ‘Shirley’ ismiyle Türkçe’ye uyarlanan oyun komik ve eğlenceli bir kendini keşfediş sürecini gözler önüne seriyor.

8. Profesyonel

Yaş Sınırı: 8+

Süre: 120 dakika

Etkinlik Tarihleri ve Saatleri: 9 Mart Salı, 21.00; 14 Mart Perşembe, 21.00; 21 Mart Perşembe, 21.00

Etkinlik Yerleri: Bursa BAOB Sahne, Torium Sahne, Mall Of İstanbul Moi Sahne

Emekli bir polis memurunun, genç bir edebiyatçıyı hatırlayamadığı gerçeklerle yüzleştirdiği, soluk soluğa izlenecek Profesyonel; Cem Emüler'in yönetmenliğinde Burak Sergen ve Yalçın Hafızoğlu'nun performansıyla sahneleniyor. Dünyaca ünlü Sırp yazar Duşan Kovaçevic, Yugoslavya’daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki toplumsal politik yaşamı, bir entelektüelin yaşam öyküsü içinde ironik bir üslupla anlatıyor.

9. Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz

Yaş Sınırı: 14+

Süre: 75 dakika / Tek perde

Etkinlik Tarihleri ve Saatleri: 09 Mart Cumartesi, 18.00; 09 Mart Cumartesi, 21.00; 27 Mart Çarşamba, 20.30; 19 Nisan Cuma, 20.30; 28 Nisan Pazar, 16.00; 28 Nisan Pazar, 19.00

Etkinlik Yerleri: Fişekhane Ana Sahne, Mall Of İstanbul Moi Sahne

Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz; Sam Shepard’ın 1980'de yazdığı, yazıldığı günden bu yana tüm dünyada sahnelenen True West oyununa çağdaş bir yorum olarak karşımıza çıkıyor. İki kardeş, kentli ve eğitilimli bir senarist, özgür ruhlu bir hırsızın hikayesini anlatan oyunda kentin doğayla, sanatın ticaretle, eğitimin cehaletle, hayallerin gerçeklerle savaşı anlatılıyor.

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