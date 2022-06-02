TKP ne demek? Instagram'daki TKP'nin anlamı nedir, TKP yaparken nelere dikkat edilmeli?

TKP terimi genellikle Instagram profillerinin biyografi kısımları ile gönderi altlarındaki yorumlarda yer alır. Instagram platformu üzerinden para kazanma olanağı olduğu için takipçi kazanmak çok önemlidir. Instagram üzerinden kazanç sağlamak için öncelikle hesabın takipçi sayısının artırılması gerekir. Bunun için de TKP yönteminden yararlanılabilir. Instagram TKP yöntemi, ücretsizdir. Instagram takipçi kasma yöntemleri arasında en çok TKP kullanılır.

TKP ne demek?

TKP açılımı; “takibe takip” şeklindedir. TKP anlamı Instagram profilinin kendisini takip edenleri takibe aldığını belirtir. TKP; hashtag’lere mesaj atma ve başka kullanıcıların takip edilmesi şeklinde kullanılır. TKP kısaltmasını kullanan hesap, takipten çıkan profilleri tespit ettiğinde anında takip işlemini sonlandırır.

Instagram profilleri üzerinde TKP terimi kullanan kişiler, diğer hesaplarla etkileşimi artırmayı hedeflerler. TKP yönteminde ilk olarak başka hesaplara istek gönderilir. Takip isteğini kabul eden hesaplarla karşılıklı takipleşme sağlanır. Yalnız takip isteğini geri çeviren hesaplar için “TKP” terimi geçerli değildir. TKP yöntemini uygulayan Instagram hesabının takip isteklerine geri dönüş yapmayan hesapları çok iyi belirlemesi gerekir. Ayrıca takip etmeyi bırakan hesapları da kontrol etmelidir.

TKP Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

TKP Türkçesi, takip eden hesaba karşılık takip işleminin gerçekleşmesidir. Çoğunlukla Instagram üzerinden ürün ve hizmet satışı yapan kişiler bu yöntemi kullanır. Fakat TKP yöntemini yaparken kullanıcıların birkaç noktaya dikkat etmesi gerekir. TKP yaparken;

Dolandırıcı, sahte profillerle etkileşime girilmemeli

Bot Instagram hesaplarıyla değil, organik hesaplarla etkileşim kurulmalı

İlerleyen dönemlerde popüler Instagram hesabına sahip olmak isteyenler kesinlikle hesaplarında bot takipçilere yer vermemelidir. Bot takipçilerden oluşan bir Instagram hesabı, diğer hesapların gözünde güvensiz olarak tabir edilir. Bu nedenle hizmet ve ürün satışı da az olur.

Instagram TKP yönteminde en etkili yol, çekiliş düzenlemektir. Instagram TKP için çekilişler düzenlenip, çekiliş sürelerini de uzun tutulduğu takdirde takipçi sayısı daha çok artırılır.



