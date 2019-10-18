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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 20:32 | Son Güncelleme

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, çocukları PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen ailelerle bir araya geldi.
Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile beraberindeki eski Gıda ve Tarım Bakanı Kutbettin Arzu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil ve azı STK temsilcileri ile birlikte, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlık Binası önünde 46 gündür evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldiler.
Diyarbakır Öğretmen Evi’nde gerçekleşen ziyarette Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler, ailelerle tek tek görüşerek geçmiş olsun dileklerinde bulunup, yanlarında olduğunu söyledi. Ziyarette herhangi bir açıklama yapılmazken, görüşme basına kapalı devam etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi

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