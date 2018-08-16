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TODAİE atama teklifi sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 15:44 | Son Güncelleme

Teşkilatı ve bütçesi YÖK'e devredilen Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün akademik kadrolarında görev yapan öğretim elemanlarının yükseköğretim kurumlarına atama teklifleri için yapılan tercih işlemleri sonuçlandı

Teşkilatı ve bütçesi Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) devredilen Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün (TODAİE) akademik kadrolarında görev yapan öğretim elemanlarının atama tekliflerinin yapıldığı yükseköğretim kurumları belli oldu.

YÖK'ün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılarak teşkilatı ve bütçesi YÖK'e devredilen TODAİE'nin akademik kadrolarında görev yapan öğretim elemanlarının yükseköğretim kurumlarına atama teklifleri yapıldı.

Bu kapsamda öğretim üyelerinin, atamalarının yapılabilmesi için atama tekliflerinin yapıldığı yükseköğretim kurumunun öğretim üyeliğine atanma ve yükseltilme asgari kriterlerini sağlamaları gerekecek. Bu kriterleri sağlamayan öğretim üyelerinin ataması yapılmayacak.

Öğretim üyelerinin atanma ve yükseltilme asgari kriterlerini sağlayıp sağlamadığının değerlendirilmesinde, atama teklifi yapılan yükseköğretim kurumunun 10 Ağustos 2018 tarihinde yürürlükte bulunan kriterleri dikkate alınacak.

Araştırma görevlisi olarak atama teklifi yapılanların ataması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre yapılacak.

Açıklamada, internet sitesinde yer alan duyurunun tebligat yerine geçtiği, ayrı bir yazı gönderilmeyeceği belirtilerek, öğretim elemanlarının atama tekliflerinin yapıldığı yükseköğretim kurumlarına, işlemlerinin tamamlanması için 31 Ağustos mesai saati sonuna kadar müracaat etmesi gerektiği kaydedildi.

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