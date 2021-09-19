HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TOGG'un fabrika inşaatında kafası sıkışarak yaralanan işçi hayatını kaybetti

TOGG'un fabrika inşaatında kafası sıkışarak yaralanan işçi hayatını kaybetti

19.09.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG)'nun Bursa'daki fabrikasında yürütülen inşaat çalışmaları sırasında bir işçi eklemeli platform ve çelik konstrüksüyon arasına sıkıştı. Kafasının sıkışması sonucu ağır yaralanan işçi, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TOGG'un fabrika inşaatında kafası sıkışarak yaralanan işçi hayatını kaybetti

Bursa'da TOGG fabrikası inşaatında kafası eklemeli platform ile çelik konstrüksiyon arasına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Gemlik ilçesinde yerli otomobil TOGG’un inşası süren fabrikasında meydana geldi. İnşaatta çalışan işçi Ahmet Çiçek’in kafası eklemeli platform ile çelik konstrüksiyon arasına sıkıştı. Yaralı olarak kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybeden Çiçek'in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Çiçek, dün Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde defnedildi.

togg vefat

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da tepki çeken görüntü! İçeride 11 aslan varAntalya'da tepki çeken görüntü! İçeride 11 aslan var
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Dakikalarca yerde yattı! Vatandaşlar polisi aradıDakikalarca yerde yattı! Vatandaşlar polisi aradı
Anahtar Kelimeler:
İşçi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...

Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...

Önce çığlık sesleri geldi! 12 yaşındaki Aslı hayatını kaybetti

Önce çığlık sesleri geldi! 12 yaşındaki Aslı hayatını kaybetti

Misafirlerdi! Baba ve üç çocuğu yaşamını yitirdi

Misafirlerdi! Baba ve üç çocuğu yaşamını yitirdi

Son haliyle dikkat çekti! Şimdilerde ne yapıyor?

Son haliyle dikkat çekti! Şimdilerde ne yapıyor?

Tarhana sermek isterken korkunç ölüm! O anlar kamerada

Tarhana sermek isterken korkunç ölüm! O anlar kamerada

Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbullular dikkat

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İstanbul Havalimanı'nda korkunç ölüm! Midesinde patladı

İstanbul Havalimanı'nda korkunç ölüm! Midesinde patladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Brezilya'da eşinden şiddet gören kadın camdan atlamaya çalıştı!

Brezilya'da eşinden şiddet gören kadın camdan atlamaya çalıştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bize nasip oldu" diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bize nasip oldu" diyerek duyurdu

Aracından uyuşturucu çıkan kadın polis: Cinsel içerikli video...

Aracından uyuşturucu çıkan kadın polis: Cinsel içerikli video...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.