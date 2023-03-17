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'Togg'un fiyatı açıklandı, fırsatçılar boş durmadı! Rakamlar dudak uçuklattı, 7,5 milyon TL...

17.03.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'da ön siparişler dün başladı. Bu ay sonunda satışa çıkacak Togg'da fırsatçılar yine boş durmadı. Bazı kişiler, Togg uzantılı internet adreslerinin telif haklarını satın alarak e-ticaret siteleri üzerinden satışa çıkardı. Alınan adreslerin fiyatları ise 100 bin lira ile 7,5 milyon lira arasında değişiyor.

'Togg'un fiyatı açıklandı, fırsatçılar boş durmadı! Rakamlar dudak uçuklattı, 7,5 milyon TL...

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'da geri sayım başladı. Dün ön siparişe açılan bu ay sonunda da satışa çıkacak Togg'da bazı kişiler, Togg uzantılı internet adreslerinin telif haklarını satın alarak e-ticaret siteleri üzerinden satışa çıkardı. Alınan adreslerin fiyatı 100 bin lira ile 7,5 milyon lira arasında değişiyor.

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RAKAMLAR DUDAK UÇUKLATTI

Türkiye’nin en büyük projelerinden olan yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un fiyatının açıklanmasıyla birlikte bazı kişiler, Togg uzantılı internet adreslerinin telif haklarını satın alarak e-ticaret siteleri üzerinden satışa çıkardı. toggbayi.com, toggyedekparca.com gibi benzeri alan adları 100 bin lira ile 7,5 milyon lira arasında değişiyor. Bazı ilanların fiyatının Togg’dan daha pahalı olması dikkat çekiyor.

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"DOLAR VE ALTIN GİBİ YATIRIM DAHİLİNDE KULLANABİLİRSİNİZ"

Bazı ilanların açıklama kısmında ‘Ülkemizin gururu yerli ve milli olan aracımız Togg’un uluslararası alan adını kullanarak açacağınız Togg yetkili servis marka değerini taşıyacağınız domaini satılıktır. Dolar ve altın gibi yatırım dahilinde kullanabilirsiniz” ifadeleri yazıldığı görülüyor.

Togg hızlı başladı! "İlk 4 saatte..." Togg hızlı başladı! "İlk 4 saatte..."

Kaynak: DHA

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