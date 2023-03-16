Togg açıkladı: T10X modeline ilk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş verildi

Ön sipariş süreci başlayan Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg'da 16 Mart ile 27 Mart tarihleri arasında ön sipariş dönemi başladı. Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin lira ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanıyor.



"BU GURUR HEPİMİZİN"

Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise ilk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş verildiği duyuruldu. Paylaşımda "Bir teşekkürden daha fazlası... 27 Mart tarihine kadar devam edecek olan ön sipariş sürecinin ilk 4 saatinde 7734 kullanıcımız Togg T10X ön siparişini verdi. Bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz. Bu gurur hepimizin." ifadelerine yer verildi.

Bir teşekkürden

27 Mart tarihine kadar devam edecek olan ön sipariş sürecinin ilk 4 saatinde 7734 kullanıcımız #T10X ön siparişini verdi. Bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Bu gurur hepimizin.#Togg pic.twitter.com/obivCrUH6V March 16, 2023

12 BİN ADET İÇİN ÖN SİPARİŞ

2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek.



