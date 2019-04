Tohumlar Nilüfer’de takas edildi

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “5. Tohum Takas Şenliği”nde yüz binlerce yerel tohum, Türkiye’nin dört bir yanında toprakla buluşmak için el değiştirdi. Şenliğe katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bugün, geleceğe olan borcumuzu kısmen de olsa yerine getirmiş oluyoruz” dedi.

Ekolojik tarım yaygınlaşması için önemli çalışmaları hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, bunun yanında her yıl düzenlediği “Tohum Takas Şenliği”nde de yüz binlerce tohumun takas edilerek yerel tohumların Türkiye’nin dört bir yanına yayılmasını sağlıyor. Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve EKODER iş birliğiyle bu yıl da “Tohum Takas Şenliği” düzenledi. Bu yıl 5’incisi düzenlenen şenlik ilgi gördü. Konak Kapalı Pazar Alanı’nda gerçekleştirilen faaliyete Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP eski Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, Büyük Birlik Partisi Nilüfer İlçe Başkanı Mustafa Aydın, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp, Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, Bursa’nın yanı sıra çeşitli illerden gelen çiftçiler, kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile tohum gönüllüleri katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan Nilüfer 5. Tohum Takas Şenliği’nde “Sürdürülebilir Tohumların Buluşması” forumu ile tohum ve fide, solucan gübresi, file çanta, tohum topları, sabun ve sirke yapım atölyeleri de düzenlendi.

5. Tohum Takas Şenliği’nin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, etkinliğe olan ilginin her geçen yıl arttığını belirterek “Böylelikle, sürdürülebilir bir hayat için büyük katkı sağlayan buluşmamız, yaygınlaşıyor. Şehrin hatta ülkemizin dört bir yanına yayılıyor. Bu buluşmada, çok fazla emek, alın teri ve en önemlisi yerele, sürdürülebilir tarıma yönelik büyük sevgiyle gerçekleştirilen örnek bir iş birliği var. Aslında bugün burada, geleceğe olan borcumuzu kısmen de olsa yerine getirmiş oluyoruz” dedi.

Yerel tohumların her geçen yıl kaybedildiğine dikkat çeken Başkan Turgay Erdem, bu nedenle Nilüfer Belediyesi olarak kaybolan tohumları bulmak, saklamak, paylaşmak, üreterek çoğaltmak için kutsal bir iş üstlendiklerini ifade etti.

Turgay Erdem, “Bütün bunları yaparken amacımız, tohum çeşitliliğimizi korumak, yarınlarımıza aktarabilmek. Bu çalışmaları gerçekleştiren, bostanda toprağın türküsünü filizlendiren bütün arkadaşlarıma kentim adına teşekkür ediyorum” dedi.

Tohumun önemine vurgu yapan Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp de, dünya küresel sermayesinin, tohumu kendi tekeline alarak, bir silah olarak kullanmaya başladığına dikkat çekti.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen “Sürdürülebilir Tohumların Buluşması” forumunda, çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile ziraat odaları başkanları, tohum konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Nilüfer 5. Tohum Takas Şenliği’ne katılan Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin temizlik işçilerinin oluşturduğu “Eko Show Ritim Grubu” da gösteri sundu. Nilüfer 5. Tohum Takas Şenliği’nde, Nilüfer Kent Konseyi Kırsal Alan Çalışma Grubu ve EKODER gönüllülerinin hazırladıkları 25 çeşitten, toplam beş bin paket tohum, katılanlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Etkinlikte, çeşitli il ve ilçelerden gelen kurum, dernek ve tohum gönüllüleri de, ellerindeki yerel tohumları takas etti.