Tokat'ta arı kovanlarına ayı saldırdı manzara şoke etti: Bal istese verirdik

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Ocakbaşı köyünde arı kovanlarına yiyecek arayan ayı saldırdı. Tüm kovanlar ayı saldırısı sonucu kırılırken ortalık adeta savaş alanına döndü. Arılar telef olurken kovanlar kullanılamaz hale geldi. Erhan Tokatlı, arıların bakımı için kovanlarının olduğu alana gittiğinde gördüğü manzara ile şoke oldu.

30 BİN LİRA ZARARLARI VAR

Yaklaşık olarak 30 bin lira zararı olduğunu ve destek beklediğini belirten Tokatlı, baba yadigarı arıcılığı yaparken yaşadıkları üzüntüyü belirterek, “Kaldığımız yerden devam edeceğiz yapacağımız bir şey yok. Mal yerine gelir Rabbim can sağlığı versin. Ama ayı ile burada karşılaşıp vurmuş olsa idik ceza yazılırdı. Arıcılar bu durumdan rahatsız” dedi.

'GELİP İSTESE BAL VERİRDİK'

Ayının doğası gereği yapması gerekeni yaptığını ama mağdur oldukları beliren Cihan Tokatlı ise, ”Ne diyelim canı sağ olsun. Gelip istese bal verirdik” diye espri yaptı.

(İHA)

