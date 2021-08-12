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Tokat'ta feci olay! Üzerine cam blok devrilen camcı ölümden döndü

12.08.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta kamyonetten indirilirken kayan cam bloğun altında kalan camcı ölümden döndü. Kanlar içinde kalan vatandaşa ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

Tokat'ta feci olay! Üzerine cam blok devrilen camcı ölümden döndü

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat Sanayi Sitesi’ndeki bir camcı da meydana geldi. Dursun Gökbaş (38) iş yerine pikapla getirilen camları indirmeye başladı. Araçtan indirilmeye çalışılan cam blok bir anda kayarak Gökbaş’ın üzerine devrildi. Cam bloğunun altında kalan şahıs çevreden koşan vatandaşları yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından camcı ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Gökbaş’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, başından ve gözünden yaralandığı öğrenildi.

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OLAY ANI İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Cam blokların Gökbaş’ın üzerine devrildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, camların devrilmesi ve çevredekilerin olay yerine koşma anı yer aldı. Kaza sonrası arkadaşlarının kurtarılmasına yardım esnaflar yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi. Olay yeri inceleme ekipleri kazanın yaşandığı iş yeri önünde çalışma yaptı. Polis ekipleri inceleme başlattı.

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(İHA)

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