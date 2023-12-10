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  4. Tokat'ta korkunç kaza! Kamyona arkadan çarptı: 5 ölü

Tokat'ta korkunç kaza! Kamyona arkadan çarptı: 5 ölü

10.12.2023 07:19 | Son Güncelleme:
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Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü mevkiisinde Tokat istikametine seyrede minibüs, aynı istikamette giden şeker pancarı yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Tokat'ta korkunç kaza! Kamyona arkadan çarptı: 5 ölü

Tokat-Sivas kara yolundaki kazanı bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından minibüste sıkıştıkları yerden kurtarılan 5 kişinin yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

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KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken ölenlerin kimlikleri de belirlendi.

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Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin Sürücü Ahmet Özkul (29), Mustafa Enes Yiğit (21), Kürşat Şahin (40), Arif Karamemiş (42) olduğu öğrenilirken 1 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

(AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tokat
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