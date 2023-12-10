Tokat'ta korkunç kaza! Kamyona arkadan çarptı: 5 ölü

Tokat-Sivas kara yolundaki kazanı bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından minibüste sıkıştıkları yerden kurtarılan 5 kişinin yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken ölenlerin kimlikleri de belirlendi.
Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin Sürücü Ahmet Özkul (29), Mustafa Enes Yiğit (21), Kürşat Şahin (40), Arif Karamemiş (42) olduğu öğrenilirken 1 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.
(AA-İHA)