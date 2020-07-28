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  4. Tokat'ta yol verme kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Tokat'ta yol verme kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 01:30 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Tokat'ta yol verme kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçesine bağlı Edilli köyünde ikamet eden iki kardeş İsmet Özyurt (43) ile Serkan Özyurt (35)i ile akrabaları olan İ Ö. (62) ve oğlu S. Ö arasında iddiaya göre yol verme tartışması nedeniyle kavga çıktı.

İKİ TARAF DA BİRBİRLERİNE ATEŞ AÇTI

Çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu her iki tarafın birbirlerine ateş açtı öğrenildi. Av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği iki kardeş olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı kavgada ağır yaralanan İ.Ö Niksar Devlet Hastanesine hafif şekilde yaralanan G. Ö (28) , B. Ö (13) ile K. Ö. (16) ise ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

S.O jandarma tarafından gözaltına alınırken, olay yerinde hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cinayetle sonuçlanan kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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