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Tokat Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef'in çekildiği Zile'nin Belediye Başkanı Şükrü Sargın ve biyografisi

28.10.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın hakkındaki detaylar MasterChef seyircileri tarafından merak konusu oldu. TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'in yeni bölümü Tokat Zile'de çekildi. Programa Zile'nin Belediye Başkanı Şükrü Sargın da konuk oldu. Şükrü Sargın hakkında bir çok detay araştırılmaya başlandı. Peki, Tokat Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef'in çekildiği Zile'nin Belediye Başkanı Şükrü Sargın ve biyografisi...

Tokat Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef'in çekildiği Zile'nin Belediye Başkanı Şükrü Sargın ve biyografisi

MasterChe'in Tokat'ta gerçekleşen çekimleri programın 113. bölümü ile 28 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak. MasterChef'in çekildiği Tokat Zile'nin Belediye Başkanı olan Şükrü Sargın kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi sorular programın seyircileri tarafından merak konusu oldu. MasterChef'in konuğu Tokat Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın ve hakkında merak edilen soruların yanıtları haberimizde...

TOKAT BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ SARGIN KİMDİR, NERELİ?

1962 Zile doğumlu olan Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, ilkokul, Orta ve Lise eğitimini Zile’de tamamlayarak yine memleketinde ticaret hayatına atılmıştır. Evli olan Başkan Şükrü Sargın, 1 Kız ve 2 Erkek babasıdır. 1994 ile 1999 yıllarında Zile Belediyesi meclis üyesi olarak görev yapan başkan Sargın, 2013 ile 2018 yılları arasına Zile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak görev yapmıştır. Şükrü Sargın, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Zile Belediye Başkanı seçilmiştir.

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MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

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Belediye başkanı TV8 Tokat Masterchef tokat zile

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