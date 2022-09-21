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Tokatlı adam ehliyeti 9'uncu sınavında kazandı! 'Yorucu bir serüvendi'

21.09.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokatlı 32 yaşındaki Mustafa Işık ehliyetini 9'uncu direksiyon sınavı sonrası alabildi. Kazandığını öğrenince gözyaşlarına boğulan Işık, "Benim için yorucu, meşakkatli, stresli bir serüven oldu. 8 kere direksiyon sınavında kaldım. 9'ncu sınavda ehliyetimi aldım. Ehliyet alamama duygusunu iki gün boyunca üzerimden atamadım. Ehliyetim elime geçtiğinde o zaman inanacağım" dedi.

Tokat'ta yaklaşık 3 yıl önce ehliyet almak için kursa yazılan Mustafa Işık (32), teorik sınavın ardından direksiyon sınavına girdi. İlk sınavını yaşadığı büyük heyecan ve panik nedeni ile kazanamayan Işık, diğer sınavlarda da heyecanını yenemedi. Sınav fobisi oluşan Işık, direksiyonun başına her geçmesinde yaşadığı stres nedeni ile başarılı olamadı. Direksiyon usta öğreticisi Meral Öltem Ertaçoğlu'nun moral desteği ile Işık, 9. kez girdiği direksiyon sınavını kazandı. Sınav sonrasında yaşadığı sevinç cep telefonu kameralarına yansıyan Işık, gözyaşlarını tutamadı.

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EHLİYET ALMASI 3 YIL SÜRDÜ

Mustafa Işık, kendisine moral desteği veren direksiyon usta öğreticisine çiçek takdim etti. 2019 yılında başladığı ehliyet serüvenine 2022 yılında tamamladığını belirten Işık, "Benim için yorucu, meşakkatli, stresli bir serüven oldu. 8 kere direksiyon sınavında kaldım. 9'ncu sınavda ehliyetimi aldım. Hala o stres, o heyecan ehliyet alamama duygusunu iki gün boyunca üzerimden atamadım. Ehliyetim elime geçtiğinde o zaman inanacağım" dedi.

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''ASLA VAZGEÇMEDİM''

Trafikte araç kullanırken heyecan yapmadığını ama sınavda çok heyecanlandığını belirten Işık, "Sınavın heyecanı, psikolojisi, komisyonların yanımda olması beni başka biri yapıyordu. 'Hep kalacağım, geçemeyeceğim. Bunda da kaldığım' gibi. Zaten bir keresinde kaldıktan sonra otomatikman ikincisine de kaldım. Ve ben de artık geçememek gibi bir duygu oldu. Bu arka arkasına geldi. İşte psikoloji olarak da bayağı kendimizi de bu konuda özgüvenimizi tamamen yerlerde yaptık. 3 yıl boyunca devamlı ehliyet almak için uğraş verdik. Bunun da tabii maliyeti de oldu. Geçen hesapladığımda 8-10 bin liraya bir maliyeti olduğunu gördüm. Asla vazgeçmedim ama içimde hep kalma bir psikolojisi olduğu için geçemeyeceğim psikolojisi vardı. Pes etmediğimiz sonucunda da ehliyetimize kavuştuk" diye konuştu.

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''SOHBETLE, MOTİVE İLE YENDİK''

Direksiyon usta öğreticisi Meral Öltem Ertaçoğlu ise 8 kez sınava girip kazanamayan bir kişinin kendisine kurs için geldiğinde şaşırdığını söyledi. Ertaçoğlu, sürücü adayının diğer direksiyon usta öğreticileri ile görüştüğünde sınavda panik atağı, heyecanlı olduğunu öğrendiğini belirterek, "Öncesinde kendisine güvenmesini sağladım. 14 günlük kurs sürecinde yaşadığı stresi sohbetle, motive ile yendik. Sınav günü ise beni gördüğünde heyecanını yendiğini söyledi. Sınavı kazanacağına inanıyordum ve başardık" konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat ehliyet sınavı
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