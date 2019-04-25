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Tokat'ta 500 öğrenci aynı anda ip atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 20:14 | Son Güncelleme

TOKAT Valiliği tarafından il genelinde başlatılan 'Spor Tokat Projesi' kapsamında 500 çocuk aynı anda okul bahçesinde ip atladı.  İl merkezindeki Fatih İlkokulu'nda öğrenciler arasında ip atlama yarışması düzenlendi.

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT Valiliği tarafından il genelinde başlatılan 'Spor Tokat Projesi' kapsamında 500 çocuk aynı anda okul bahçesinde ip atladı.

İl merkezindeki Fatih İlkokulu'nda öğrenciler arasında ip atlama yarışması düzenlendi. 'Spor Tokat Projesi' kapsamındaki etkinlikte okul bahçesinde bir araya gelen 500 öğrenci, işaret verilmesiyle birlikte aynı anda ip atlamaya başladı. İlginç görüntülere sahne olan yarışmada okulun 4'üncü sınıf öğrencisi İclal Değerli birinciliği elde etti. Öğrencilerin aynı anda topluca ip atlama görüntüleri ilgi çekti.

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